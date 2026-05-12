прогноз на матч турнира в Париже, ставка за 2.18

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против британки Кэти Бултер во втором круге турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Бултер с коэффициентом для ставки за 2.18.

Захарова

Анастасия в первом раунде одержала разгромную победу над австралийкой Мэддисон Инглис — 6:2, 6:2.

Российская теннисистка выиграла лишь два из шести матчей на грунте этой весной.

На турнирах в Чарлстоне и Мадриде Захарова не прошла первый круг, проиграв Даяне Ястремской и Камиле Осорио соответственно.

Кроме того, она уступила Марине Бассольс Рибере в стартовом матче на турнире WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).

На «тысячнике» в Риме Захарова в первом круге обыграла Ястремскую, а во втором уступила Линде Носковой.

Бултер

Кэти в стартовом матче обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 7:5, 7:6.

Лучшим результатом британки на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция).

На «пятисотнике» в Линце и на «тысячнике» в Риме Бултер не прошла первый круг, проиграв Елене-Габриэле Русе и Еве Лис соответственно.

В этом году Бултер провела 25 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и 10 поражений.

В начале февраля Бултер выиграла турнир WTA 250 в Остраве (Чехия).

Бултер — действующая чемпионка турнира в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 3.04, победу Бултер букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: несколько лет назад Анастасия разгромно проиграла Кэти на харде в Гонконге — 4:6, 0:6.

Вероятно, россиянка снова проиграет опытной британке, но на этот раз разница в счете, скорее всего, будет не такой большой.

2.18 Победа Бултер + тотал геймов больше 18,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Захарова — Бултер принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Бултер + тотал геймов больше 18,5 за 2.18.