прогноз на матч турнира в Оэйраше, ставка за 2.88

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Ласло Джере во втором круге «челленджера» в Оэйраше (Португалия). Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Сафиуллин — Джере с коэффициентом для ставки за 2.88.

Сафиуллин

У Романа в первом раунде был непростой матч против португальца Энрике Роши — 5:7, 7:6, 6:2.

Победная серия российского теннисиста теперь составляет 13 матчей.

В апреле Сафиуллин выиграл первый в этом сезоне «челленджер» в Оэйраше. В финале он разгромил француза Валантена Руайе.

В начале мая Сафиуллин стал победителем турнир в Маутхаузене (Австрия). В финале его соперником был португалец Хайме Фария (4:6, 6:4, 7:6).

Сафиуллин заключительную часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы. Именно по этой причине он оказался за пределами топ-100. Эту неделю россиянин проводит в статусе 144-й ракетки мира.

Джере

Ласло в первом круге одержал разгромную победу над бразильцем Густаво Хейде — 6:2, 6:2.

С учетом квалификации серб провел уже три матча на текущем турнире.

В отборе его соперниками были португалец Салвадор Монтейру и итальянец Лоренцо Карбони.

В этом сезоне Джере сыграл пока лишь 13 матчей. Сейчас у него восемь побед и пять поражений.

В начале февраля Джере проиграл аргентинцу Роману Андресу Бурручаге на старте турнира в Буэнос-Айресе. После этого он пропустил больше двух месяцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Сафиуллина, и на Джере можно поставить за 1.91.

Прогноз: три года назад Роман проиграл Ласло со счетом 4:6, 2:6 на грунте в Боснии и Герцеговине. В то время, надо признать, серб играл значительно лучше, чем сейчас. Вероятно, российский теннисист сможет взять реванш.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч Сафиуллин — Джере позволит вывести на карту выигрыш 1880₽, общая выплата — 2880₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.88.