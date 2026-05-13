Россиянка Анна Блинкова сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соснович — Блинкова с коэффициентом для ставки за 1.95.
Соснович
Александра в первом раунде одержала разгромную победу над австралийкой Талией Гибсон — 6:4, 6:0.
Белорусская теннисистка прервала серию из трех поражений.
Кроме того, Соснович выиграла матч на уровне основной сетки впервые с начала февраля, когда она одержала победу над Паулой Бадосой в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби.
В начале апреля Соснович уступила чешке Каролине Плишковой в первом раунде турнира в Линце.
На «пятисотнике» в Штутгарте 32-летняя белоруска прошла квалификацию, после чего проиграла Каролине Муховой.
На «тысячниках» Мадриде и Риме Соснович не прошла первый раунд квалификации, уступив Алине Чараевой и Юлии Грабер.
Блинкова
Анна в первом круге сенсационно обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес.
Россиянке хватило двух сетов для победы над канадской теннисисткой — 7:6, 6:4.
Блинкова выиграла шесть из 12-ти матчей на грунте этой весной.
Лучшим результатом Блинковой на этом отрезке пока остается выход в полуфинал турнира WTA в Сен-Мало (Франция).
На «тысячнике» в Риме 27-летняя россиянка разгромно проиграла египтянке Маяр Шериф в первом раунде квалификации.
Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне у Блинковой пока отрицательный баланс — восемь побед и 14 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соснович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: ранее Анна ни разу не обыгрывала белоруску — Александра ведет 4-0 в противостоянии с россиянкой.
В январе Блинкова проиграла Соснович на харде в Брисбене со счетом 5:7, 1:6. В прошлом году она уступила белоруске в Вашингтоне — 3:6, 5:7.
Именно по этой причине есть сомнения в том, что Блинкова пройдет второй раунд в Париже. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.95.