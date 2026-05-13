Сможет ли Чараева выйти в четвертьфинал в Париже?

прогноз на матч турнира в Париже, ставка за 2.58

Россиянка Алина Чараева сыграет против немки Тамары Корпач во втором круге турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чараева — Корпач с коэффициентом для ставки за 2.58.

Чараева

Алина в первом раунде одержала уверенную победу над одной из фавориток турнира Сарой Бейлек.

Россиянка отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма — 6:4, 6:0.

Чараева попала в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче ее соперницей была 256-я ракетка мира Алис Тубелло.

Чараева провела 12 матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у нее 12 побед и семь поражений.

Алина дошла до четвертьфинала на турнирах WTA 125 в Анталье, Дубровнике и Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

В этом году Чараева провела 28 матчей. Сейчас у нее 17 побед и 11 поражений.

Корпач

У Тамары в первом круге был непростой матч против Клары Бюрель.

Немецкая теннисистка проиграла первый сет, но в итоге совершила камбэк — 4:6, 7:6, 6:4.

Корпач тоже пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв 17-летнюю представительницу Франции Ксению Ефремову (3:6, 7:5, 6:2).

Корпач выиграла 13 из 19-ти матчей на грунте этой весной.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в финал турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. В решающем матче она проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 1.69, победу Корпач букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: в этом году Алина уже обыгрывала таких соперниц, как Никола Бартункова и Синьюй Ван, поэтому совсем не удивимся, если она спокойно тормознет и опытную немку.

2.58 Победа Чараевой в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Чараевой в двух сетах за 2.58.