LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой недели Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Россияне не дошли до решающих стадий

В отличие от прошлого сезона, на этот раз до четвертьфинала австралийского мэйджора не дошел ни один из представителей России.

Более того, никто из россиян не вышел в 1/4 финала Australian Open впервые с 2018 года.

Лучше всех выступили добравшиеся до четвертого раунда Мирра Андреева и Даниил Медведев.

Однако это точно нельзя назвать историей успеха, особенно на фоне завышенных ожиданий. Мирра приехала в Мельбурн после победы на «пятисотнике» в Аделаиде, а Даниил в начале января выиграл турнир в Брисбене.

После разгромной победы над Марией Саккари во втором круге журналисты напомнили Андреевой, что три из четырех последних чемпионок Australian Open перед этим победили в Аделаиде.

Мирра Андреева globallookpress.com

Как оказалось, 18-летняя теннисистка знала об этом: «Знаю статистику, что чемпионки Аделаиды неплохо выступают в Мельбурне. Но я не буду об этом думать, пойду от матча к матчу. И посмотрим, подтвердится ли статистика».

Неважно, думала она об этом или нет, но следующие матчи Мирра провела слабо, в том числе победный против Елены-Габриэлы Русе.

Первым забил тревогу бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков, в пух и прах раскритиковавший теннис россиянки.

Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всего матча, а Мирра была в глубокой защите. Я посмотрел до счета 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть. Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она выиграла семь геймов и сама все проиграла. Андреева сама взяла от силы пару геймов. Андрей Чесноков Экс-девятая ракетка мира

Но главным разочарованием стало поражение Мирры от Элины Свитолиной. За исключением отдельных геймов, опытнейшая украинка просто деклассировала Андрееву.

Мирра третий год подряд проиграла в 1/8 финала Australian Open. В 2024-м ее тормознула Барбора Крейчикова, а в 2025-м — Арина Соболенко.

С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность. Евгений Кафельников Экс-первая ракетка мира

Еще одним потрясением стала ужасная игра Медведева в матче против Лернера Тьена.

Даниил Медведев и Лернер Тьен globallookpress.com

Даниил второй год подряд проиграл американцу в Мельбурне. Между этими поражениями есть огромная разница: в прошлый раз Тьен вырвал победу на решающем тай-брейке пятого сета, тогда как сейчас Медведев взял лишь семь геймов — 4:6, 0:6, 3:6.

Однако сенсацией этот результат, все же, нельзя назвать, учитывая колоссальный прогресс Тьена. Медведев был далеко не единственным топом, которого Лернер обыграл в прошлом сезоне. Всё идет к тому, что этот год 20-летний теннисист завершит как минимум рядом с топ-10. Ну а в четвертьфинале у Тьена матч против Саши Зверева, которого он ранее побеждал на харде в Акапулько.

«Хватит его уважать»

Выступление Андрея Рублева запомнилось криками Марата Сафина во время матча третьего раунда против Франсиско Серундоло.

«Давай поактивнее! Сам, сам, сам! Хватит его уважать, блин! Слишком уж уважаешь его», — требовал Сафин, взявшийся тренировать Рублева весной прошлого года.

Андрей Рублев globallookpress.com

К сожалению, эмоциональный подсказ бывшей первой ракетки мира не повлиял на ситуацию — Андрей проиграл аргентинцу, при этом не взяв ни сета.

Как и в случае с Медведевым, поражение Рублева стало всего лишь очередным подтверждением, что сейчас в туре немало теннисистов, которые играют значительно лучше россиян, долгое время находившихся в топ-10.

Кстати, Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева. Поэтому здесь просто бессмысленно называть этот результат провалом.

«Андрей ни разу не доходил до полуфинала турниров Большого шлема — как можно было ожидать от него этого сейчас? Ожидать — не значит, что так будет на самом деле», — напомнил Кафельников.

Ну и пора признать, что после начала сотрудничества с Сафиным в игре Рублева нет даже минимальных изменений. Для многих соперников он стал чересчур предсказуем.

Хачанов продлил невероятную серию

Карен Хачанов провел явно не лучший турнир, но при этом все равно сумел впечатлить стабильностью.

Дело в том, что Хачанов восьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open.

И если что, до него подобным мог похвастаться только Роджер Федерер. Правда, у легендарного швейцарца еще более впечатляющая серия: он делал это 21 раз подряд — с 2000-го по 2020-й.

Карен Хачанов globallookpress.com

Хачанов начал турнир с волевой победы над Алексом Микельсеном, которому год назад уступил в третьем раунде мельбурнского мэйджора, во втором круге спокойно разобрал Нишеша Басаваредди, а в третьем проиграл Лучано Дардери.

Кажется, Карен все-таки недооценил итальянца. «Мне кажется, он больше грунтовик по своей природе, но при этом результаты на харде у него есть», — рассуждал россиянин перед матчем.

Итог — поражение со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 4:6. Дардери действительно здорово играет на грунте, но, например, в прошлом году он прошел два раунда сначала на Уимблдоне, а потом и на US Open.

Снова приходится констатировать, что один из трех лучших российских теннисистов уступил сопернику, который вышел на новый уровень и способен демонстрировать свою лучшую игру на любом покрытии.

Прогресс Селехметьевой

Помимо Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которая тоже не справилась с Элиной Свитолиной, до третьего раунда добралась Оксана Селехметьева.

До сих пор у 23-летней россиянки не было ни одной победы на уровне основной сетки турнира «Большого шлема».

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Более того, Селехметьева преподнесла одну из главных сенсаций первой недели турнира.

В первом раунде она одержала победу над немкой Эллой Зайдель, а во втором раунде красиво обыграла полуфиналистку Australian Open-2024 Паулу Бадосу.

Это была первая победа Селехметьевой над соперницей из топ-30.

В третьем раунде Оксана проиграла Джессике Пегуле, взяв лишь пять геймов. В отличие от Бадосу, у американки не было проблем с мотивацией в матче против соперницы, которая совсем недавно прорвалась в первую сотню рейтинга.

По итогам Australian Open Селехметьева дебютирует в топ-80. В 'живом' рейтинге она занимает 76-ю строчку.

Отсутствие громких сенсаций

В целом первая неделя Australian Open запомнилась на редкость минимальным количеством неожиданным результатов.

Сюрпризы, конечно, были, но в целом фавориты здорово подготовились к первому в сезоне мэйджору.

Достаточно сказать, что впервые в истории в 1/8 финала мужского турнира «Большого шлема» вышли только сеяные игроки.

Новак Джокович globallookpress.com

Но еще больше удивляет отсутствие громких сенсаций в женском турнире. Борьбу за трофей продолжают все теннисистки из топ-6.

Среди них нашлось место Иве Йович, которой только в прошлом месяце исполнилось 18 лет. Американка уже в четвертьфинале.

Ива буквально смяла своих первых четырех соперниц в Мельбурне, в том числе восьмую ракетку мира Жасмин Паолини. Впереди у нее матч против Арины Соболенко, которая тоже пока не проиграла ни сета.

Ближе всех к тому, чтобы взять сет в матче против белоруски, была Анастасия Потапова. Выступающая с этого сезона под флагом Австрии теннисистка проиграла Соболенко в третьем круге со счетом 6:7, 6:7. На тай-брейке второй партии Потапова не реализовала четыре сетбола.

Еще один тай-брейк Соболенко выиграла в матче с Викторией Мбоко (6:1, 7:6) с 1/8 финала.

Интересно, что Арина теперь единоличная рекордсменка по количеству выигранных подряд тай-брейков на турнирах «Большого шлема». В матче против Мбоко она выиграла 20-й подряд тай-брейк. В мужском теннисе лидером по этому показателю остается Новак Джокович (19).

Кстати, Джоковичу повезло — ему не придется играть в 1/8 финала. Якуб Меншик снялся с турнира перед матчем против серба из-за травмы мышц живота. В четвертьфинале Новак встретится с победителем матча Лоренцо Музетти — Тейлор Фриц. Ну а в полуфинале, если всё пойдет по плану, соперником десятикратного чемпиона Australian Open может стать Янник Синнер.