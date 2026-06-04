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Диана Шнайдер

Мало кто ждал от Дианы такого невероятного прорыва на этом «Ролан Гаррос»: 2026 год получался у россиянки смазанным — с января она нигде не могла пройти дальше третьего круга, а на «РГ» вообще исторически выступала неудачно — лучшим результатом был второй раунд в 2023-м и 2025-м. Однако Шнайдер смогла удивить всех: первую неделю она преодолела уверенно, закрыв в двух сетах Сарасуа, Кесслер и Олийникову, в 1/8 финала с баранкой обыграла 19-ю сеяную Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0), а в четвертьфинале преподнесла главную сенсацию всей женской сетки, победив первую ракетку мира Арину Соболенко — и тоже взяв решающий сет под ноль (3:6, 7:5, 6:0).

Диана Шнайдер globallookpress.com

С Соболенко Диана организовала ещё и героический камбэк: до середины второй партии белоруска, как все и ожидали, доминировала на корте и вела 6:3, 4:1, 30:0, однако затем проиграла 12 из 13 геймов — Арина допустила 17 невынужденных в третьем сете, а Шнайдер полностью контролировала игру. Российская теннисистка сыграет в полуфинале ТБШ впервые в карьере, причём встретится там с теннисисткой из квалификации — более идеального шанса выйти в дебютный финал «Шлема» представить сложно.

Майя Хвалиньская

24-летняя польская теннисистка без всяких сомнений стала главным открытием этого «Ролан Гаррос» — а разве может быть иначе, когда 114-я ракетка мира добирается до полуфинала из квалификации? Хвалиньская не просто попала в четвёрку лучших на этом «Шлеме»: за восемь матчей она проиграла всего лишь одну партию и выиграла аж четыре сета со счётом 6:0! Да, среди её соперниц не было ни одной теннисистки даже из первой двадцатки, но в основной сетке полька всё равно встречалась исключительно с крепкими игроками.

В квалах Майя не заметила Раме (6:0, 6:3), Монне (6:0, 6:1) и переборола Ламенс (7:6, 7:5), затем отвесила по баранке экс-четвёртой ракетке мира Чжэн Циньвэнь (6:4, 6:0) и 21-й в мире Элизе Мертенс (6:4, 6:0), в третьем круге одержала волевую победу над Саккари (1:6, 6:3, 6:2), после чего в двух партиях переиграла Парри (6:3, 6:2) и Калинскую (7:6, 6:3). Солидно? По итогам турнира Хвалиньская из второй сотни сразу запрыгнет как минимум в топ-30 рейтинга WTA, а в случае выхода в финал вплотную подберётся и к топ-20 — впрочем, когда на кону первый в жизни финал ТБШ, едва ли именно рейтинг является главным мотиватором.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.