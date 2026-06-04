Зверев шокирует в матче с Меншиком и «пролетит» мимо финала РГ?

прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.00

Немец Александр Зверев сыграет против чеха Якуба Меншика в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 15:30 мск.

Меншик

Якуб впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема».

В первом раунде чешский теннисист одержал уверенную победу над французом Титуаном Дроге — 6:3, 6:2, 6:4.

Во втором круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

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В третьем раунде 20-летний чех выиграл у Алекса Де Минора — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Меншик одержал победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.

Но главным сюрпризом стала его уверенная победа над бразильцем Жоао Фонсекой в четвертьфинале — 6:4, 6:3, 7:6.

Меншик в этом году пока ни разу не выигрывал больше пяти матчей подряд. На грунте его баланс — восемь побед и три поражения.

Зверев

Саша тем временем пятый раз в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос.

В 2021-м, 2022-м и 2023-м он не смог пройти эту стадию, а в 2024-м вышел в финал, обыграв в 1/2-й норвежца Каспера Рууда.

На текущем турнире немецкий теннисист проиграл пока лишь один сет.

В стартовом матче он одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев разгромил чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2), а в третьем обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:3, 5:7, 6:2).

В 1/8 финала его соперником был нидерландец Йеспер де Йонг — 7:6, 6:4, 6:1.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Зверев одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Ходаром — 7:6, 6:1, 6:3.

Зверев выиграл 18 из 22 матчей на грунте в текущем сезоне.

На «Мастерсе» в Риме он сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 4.05, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Зверева справедливо называют фаворитом предстоящего матча, однако здесь всё не настолько уж очевидно. Чех точно способен как минимум создать интригу и перевести игру не только в четвертый, но и в пятый сет.

Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

Важно напомнить, что Меншик — этот тот человек, который уже обыгрывал и Новака Джоковича, и Янника Синнера.

Ну и единственный до сих пор матч Зверева против Меншика получился тяжелейшим. В апреле немец обыграл чеха на грунте в Мадриде со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

Также не стоит забывать про катастрофическую невезучесть Зверева.

2.00 Тотал геймов больше 39,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Меншик — Зверев принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 2.00.