Зверев снова проиграет в финале Ролан Гаррос?

прогноз на финал Ролан Гаррос, ставка за 2.64

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Флавио Коболли в финале Ролан Гаррос. Матч пройдет 7 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.64.

Коболли

Флавио впервые в карьере вышел в финал на турнире «Большого шлема».

Но здесь сразу надо отметить, что ему досталась не самая сложная сетка. Кроме того, в отличие от соперника, он провел не шесть, а пять матчей.

В полуфинале Коболли должен был встретиться с Маттео Арнальди, но соперник не смог выйти на матч из-за болезни.

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В первом круге итальянец выиграл у 124-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 7:6, 6:3.

Во втором раунде Коболли одержал победу над китайцем Ибином У (6:4, 6:4, 6:4), а в третьем — над американцем Лернером Тьеном (6:2, 6:2, 6:3).

В 1/8 финала Флавио выиграл у американца Закари Свайды — 6:2, 6:3, 6:7, 7:6.

В четвертьфинале Коболли совершил камбэк в матче против канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Флавио Коболли globallookpress.com

Коболли выиграл 14 из 19-ти матчей на грунте в этом году. В апреле он дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Коболли не смог защитить титул на «пятисотнике» в Гамбурге, проиграв в первом круге Игнасио Бусе.

Зверев

Саша тем временем четвертый раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Три предыдущих финала на этом уровне он проиграл: Доминику Тиму на US Open-2020, Карлосу Алькарасу на Ролан Гаррос-2024 и Яннику Синнеру на Australian Open-2025.

Надо признать, что на текущем турнире ему тоже повезло с сеткой. Немец пока не играл против соперников из топ-20.

В стартовом матче он одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев разгромил чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2), а в третьем обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:3, 5:7, 6:2).

В 1/8 финала его соперником был нидерландец Йеспер де Йонг — 7:6, 6:4, 6:1.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Зверев одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Ходаром — 7:6, 6:1, 6:3.

В полуфинале Саша отдал один сет чеху Якубу Меншику — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Зверев выиграл 19 из 23 матчей на грунте в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.86, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: ранее Саша выиграл три из четырех матчей против Флавио.

В середине апреля Зверев проиграл итальянцу в полуфинале «пятисотника» в Мюнхене со счетом 3:6, 3:6. Но в том матче он действительно был не в лучшей форме.

Буквально через две недели после этого немец взял реванш, разгромив Коболли на грунте в Мадриде.

Несмотря на то, что Коболли внезапно получил дополнительный день на восстановление, это вряд ли как-то повлияет на исход — Зверев наконец-то выиграет турнир «Большого шлема».

Кстати, год назад Зверев спокойно обыграл Коболли в третьем круге Ролан Гаррос — 6:2, 7:6, 6:1.

2.64 Победа Зверева в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч Коболли — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 1640₽, общая выплата — 2640₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.64.