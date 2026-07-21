прогноз на матч второго круга турнира в Эшториле, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Рублев

Андрей попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе Рублев стал чемпионом турнира в шведском Бостаде. Это его первый титул в сезоне.

В решающем матче российский теннисист одержал уверенную победу над итальянцем Лучано Дардери (6:4, 6:3).

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В остальных раундах его соперниками были Андреа Пеллегрино, Себастьян Баэс и Алехандро Табило.

Рублев выиграл 15 из 20 матчей на грунте в этом году. Среди его лучших результатов — финал на «пятисотнике» в Барселоне.

Скатов

Тимофей не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче представитель Казахстана проиграл испанцу Педро Мартинесу — 3:6, 2:6.

На прошлой неделе Скатов не прошел первый круг в Гштаде, проиграв бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (6:3, 6:7, 4:6).

В текущем сезоне Скатов пока не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

В этом году 25-летний теннисист провел 50 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 23 поражения.

Скатов занимает 163-е место в текущей версии рейтинга ATP. Выше 123-й строчки он пока не поднимался.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Скатова букмекеры предлагают за 7.70.

Прогноз: Андрей ранее ни разу не играл против Тимофея, но это вряд ли станет для него серьезной проблемой. Вероятно, Рублев уверенно подтвердит статус фаворита.

1.92 Победа Рублева + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рублев — Скатов принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.