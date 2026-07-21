Сможет ли Штруфф выиграть у Навоне?

прогноз на матч первого круга турнира в Кицбюэле, ставка за 2.04

Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Штруфф

Ян-Леннард в первом раунде одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 3:6, 7:6, 6:4.

Немецкий теннисист здорово провел решающий сет, в котором забрал 100 процентов очков на первой подаче и взял два гейма на приеме.

Это был первый матч Штруффа после неожиданного успеха на Уимблдоне.

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На британском мэйджоре он дошел до четвертьфинала, благодаря чему вернулся в топ-50.

При этом у Штруффа по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне — 16 побед и 18 поражений.

Также стоит обратить внимание, что 36-летний немец выиграл лишь четыре из десяти матчей на грунте.

В прошлом году Штруфф дошел до четвертьфинала на турнире в Кицбюэле.

Навоне

Мариано в первом круге одержала разгромную победу над французом Александром Мюллером — 6:4, 6:0.

Аргентинский теннисист прервал серию из четырех поражений.

После Ролан Гаррос, на котором он уступил во втором круге Якубу Меншику, Навоне не выиграл ни одного матча на Мальорке, на Уимблдоне и в Бостаде.

Самым неожиданным на этом отрезке стало поражение от 143-й ракетки мира Стефано Травальи на недавнем турнире в Бостаде.

Но также стоит уточнить, что у Навоне есть несколько серьезных достижений в этом сезоне.

В апреле латиноамериканец выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Бухаресте, а в мае дошел до финала в Женеве. Благодаря этим результатам он по-прежнему находится в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.52, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: в прошлом году Штруфф проиграл Навоне на харде в Цинциннати — 7:6, 2:6, 4:6.

Несмотря на недавние результаты немецкого теннисиста, считаем, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. На грунте аргентинец особенно опасен.

2.04 Победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Штруфф — Навоне принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.