прогноз на матч второго круга турнира в Кицбюэле, ставка за 1.92

Француз Артур Риндеркнеш сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Баэс

Себастьян в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:3, 3:6, 6:4.

В текущем сезоне аргентинский теннисист выиграл 16 из 28 матчей на грунте.

Среди его лучших результатов на уровне основного тура — полуфиналы в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также четвертьфинал на недавнем турнире в шведском Бостаде.

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В Бостаде Баэс уступил в 1/4 финала Андрею Рублеву, взяв при этом лишь три гейма.

Кроме того, в январе Себастьян добрался до финала на турнире в новозеландском Окленде.

В 2023 году Баэс выиграл титул в Кицбюэле, в 2024-м дошел до четвертьфинала, а в 2025-м уступил во втором круге Яннику Ханфману.

Риндеркнеш

Артур попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе французский теннисист дошел до четвертьфинала в Гштаде.

В швейцарской деревне Риндеркнеш сначала обыграл соотечественника Клемана Табюра, а потом уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:3, 3:6).

Риндеркнеш выиграл семь из 14-ти матчей на грунте в текущем сезоне.

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом году 30-летний француз выиграл больше одного матча только на трех турнирах — в Дубае, Женеве и на Уимблдоне.

Ранее Риндеркнеш ни разу не проигрывал в Кицбюэле раньше четвертьфинала. В прошлом году он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на победу Баэса можно поставить за 1.95, а на Риндеркнеша — за 1.85.

Прогноз: оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Здесь действительно нелегко спрогнозировать, в чью пользу завершится матч.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Баэс — Риндеркнеш принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.