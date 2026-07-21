прогноз на матч первого круга турнира в Кицбюэле, ставка за 2.31

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

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Бублик

Саша попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Бублик — действующий чемпион турнира в Кицбюэле.

Ранее в этом сезоне представитель Казахстана провалил уже две защиты титула.

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На прошлой неделе Бублик не смог повторить прошлогодний результат в Гштаде. На этот раз он проиграл в стартовом матче французу Кантену Алису.

В середине июня Бублик не защитил титул на «пятисотнике» в Галле. Здесь он уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Также стоит обратить внимание, что у него пока отрицательный баланс на грунте в текущем сезоне — пять побед и семь поражений.

Диас Акоста

Факундо в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Федерико Чиной — 4:6, 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Диас Акоста не прошел первый круг в Бостаде, проиграв соотечественнику Лаутаро Мидону.

Факт , на который точно стоит обратить внимание: аргентинец провел уже 50 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у него 38 побед и 12 поражений.

Правда, большую часть из них он сыграл на «челленджерах». В 2026-м Диас Акоста выиграл уже четыре турнира на этом уровне.

В 2024-м Диас Акоста дошел до полуфинала на турнире в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.61, победу Диаса Акосты букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: даже в случае очередной неудачи Бублик все равно останется в топ-15. Ситуация, как говорится, под контролем. Рискнем предположить, что Диас Акоста обыграет 11-ю ракетку мира.

2.31 Победа Диаса Акосты Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Бублик — Диас Акоста принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Рекомендуемая ставка: победа Диаса Акосты за 2.31.