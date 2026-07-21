прогноз на матч первого круга турнира в Эшториле, ставка за 1.97

Итальянец Лучано Дардери сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Мартинес

Педро по итогам первой половины сезона оказался за пределами топ-150.

Испанский теннисист занимает 159-е место в текущей версии. Пару лет назад он был близок к дебюту в топ-30.

В первом круге текущего турнира Мартинес одержал победу над португальцем Энрике Рошей — 7:5, 7:5.

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При этом с учетом квалификации он провел в Эшториле уже три матча. В решающем отборочном раунде его соперником был представитель Казахстана Тимофей Скатов (6:3, 6:2).

У Мартинеса пока отрицательный баланс в этом году — 21 победа и 24 поражения.

Лучшим результатом 29-летнего испанца в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Дардери

Лучано на прошлой неделе не смог защитить титул в Бостаде, из-за чего выпал из топ-20.

Итальянский теннисист находится на 21-й строчке в новой версии рейтинга.

В решающем матче шведского турнира Дардери проиграл россиянину Андрею Рублеву (4:6, 3:6).

В остальных раундах 24-летний итальянец обыграл Даниэля Альтмайера, Нуну Боржеша и Адольфо Вальехо.

В текущем сезоне Дардери выиграл 20 из 30 матчей на грунте.

Ранее в этом году он выиграл турнир в Сантьяго, дошел до финала в Буэнос-Айресе, до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.84, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: как и в Бостаде, на португальском турнире Дардери тоже входит в число главных претендентов на титул. Вероятно, он уверенно обыграет соперника, у которого в последнее время чересчур мало достойных результатов на уровне основного тура.

Лучано выиграл три из четырех матчей против Мартинеса. В начале сезона он разгромил испанца на грунте в Буэнос-Айресе.

1.97 Победа Дардери с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Мартинес — Дардери принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-4,5) за 1.97.