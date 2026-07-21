прогноз на матч второго круга турнира в Кицбюэле, ставка за 1.92

Представитель Монако Валантен Вашеро сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Алис

Кантен в первом круге одержал победу над сербом Ласло Джере — 7:6, 6:4.

Французский теннисист прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

На прошлой неделе Алис дошел до четвертьфинала в Гштаде. Во втором круге швейцарского турнира он обыграл Александра Бублика.

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Правда, после этого француз проиграл другому представителю Казахстана — Александру Шевченко.

У Алиса пока положительный баланс в этом году — 27 побед и 22 поражения.

Среди лучших результатов Кантена в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.

Вашеро

Валантен попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе монегаск дошел до четвертьфинала в Гштаде.

На грунтовом турнире в швейцарской деревне Вашеро одержал победу над Янником Ханфманом, после чего проиграл Рафаэлю Коллиньону.

Это был первый турнир Вашеро после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить травяную часть сезона.

В конце мая Валантен прошел первый круг на Ролан Гаррос, но в итоге ему пришлось сняться с французского «Шлема» из-за стрессового перелома стопы.

Вашеро провел 26 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и десять поражений.

Среди его лучших результатов в этом году — полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 2.81, победу Вашеро букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: вероятно, матч между французом и монегаском не разочарует зрителей. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Не уверены, что Вашеро подтвердит статус фаворита.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Алис — Вашеро принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.