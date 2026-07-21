Представитель Монако Валантен Вашеро сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Алис
Кантен в первом круге одержал победу над сербом Ласло Джере — 7:6, 6:4.
Французский теннисист прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.
На прошлой неделе Алис дошел до четвертьфинала в Гштаде. Во втором круге швейцарского турнира он обыграл Александра Бублика.
Правда, после этого француз проиграл другому представителю Казахстана — Александру Шевченко.
У Алиса пока положительный баланс в этом году — 27 побед и 22 поражения.
Среди лучших результатов Кантена в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.
Вашеро
Валантен попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе монегаск дошел до четвертьфинала в Гштаде.
На грунтовом турнире в швейцарской деревне Вашеро одержал победу над Янником Ханфманом, после чего проиграл Рафаэлю Коллиньону.
Это был первый турнир Вашеро после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить травяную часть сезона.
В конце мая Валантен прошел первый круг на Ролан Гаррос, но в итоге ему пришлось сняться с французского «Шлема» из-за стрессового перелома стопы.
Вашеро провел 26 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и десять поражений.
Среди его лучших результатов в этом году — полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 2.81, победу Вашеро букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: вероятно, матч между французом и монегаском не разочарует зрителей. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Не уверены, что Вашеро подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.