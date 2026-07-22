Француз Кантен Алис сыграет против аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
Навоне
Мариано в первом круге одержала разгромную победу над французом Александром Мюллером — 6:4, 6:0.
Во втором раунде аргентинский теннисист не оставил шансов Яну-Леннарду Штруффу.
В матче против 36-летнего немца Навоне снова забрал один из сетов с баранкой — 6:0, 6:3.
На этой неделе аргентинец прервал серию из четырех поражений.
После Ролан Гаррос, на котором он уступил во втором круге Якубу Меншику, Навоне не выиграл ни одного матча на Мальорке, на Уимблдоне и в Бостаде.
Это был небольшой спад после насыщенной серии весенних турниров на грунте.
И тут важно уточнить, что в апреле Навоне выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Бухаресте, а в мае дошел до финала в Женеве. Благодаря этим результатам он по-прежнему находится в топ-50.
Алис
Кантен в первом круге одержал победу над сербом Ласло Джере — 7:6, 6:4.
Во втором раунде Алис, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 6:3, 6:4.
Французский теннисист вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд.
На прошлой неделе он добрался до этой стадии в Гштаде. Во втором круге швейцарского турнира он обыграл Александра Бублика. Правда, после этого Кантен уступил другому представителю Казахстана — Александру Шевченко.
У Алиса пока положительный баланс в этом году — 28 побед и 22 поражения.
Среди лучших результатов 29-летнего француза в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Новоне в этом матче можно поставить за 1.49, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.61.
Прогноз: в прошлом году Мариано уверенно обыграл Кантена на грунте в Экс-ан-Провансе — 6:2, 6:4.
Несмотря на то, что Алис действительно здорово провел недавние матчи, считаем, что он снова проиграет упертому аргентинскому грунтовику.
Рекомендуемая ставка: победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 за 2.01.