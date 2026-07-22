Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Ван Аш
Людка в первом раунде одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.
В текущем сезоне французский теннисист выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.
Лучшим результатом Ван Аша в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.
На прошлой неделе Ван Аш не смог пройти второй круг в хорватском Умаге, проиграв Титуану Дроге.
Люка выиграл 32 из 50-ти матчей в этом сезоне.
В 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.
Каррено-Буста
Пабло начал турнир с разгромной победы над литовцем Вилюсом Гаубасом — 6:1, 6:3.
На прошлой неделе испанский теннисист уверенно прошел первый круг на турнире в Умаге. Но уже в следующем матче он проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи.
Каррено-Буста выиграл 27 из 42-х матчей в текущем сезоне.
Лучшим результатом бывшей десятой ракетки мира в этом году пока остается выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» Каррено-Буста выиграл у Иржи Легечки, Танаси Коккинакиса и Тиаго Тиранте, после чего уступил Рафаэлю Ходару.
В конце марта Пабло выиграл грунтовый «челленджер» в Мурсии. На турнире в Аликанте 35-летний испанец дошел до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.67, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: матч, вероятно, получится напряженным, но при этом мы считаем, что опытный испанец обыграет француза, которому все-таки пока тяжеловато регулярно показывать свой лучший теннис на уровне основного тура.
Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.