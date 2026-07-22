Сможет ли Каррено-Буста выйти в четвертьфинал в Эшториле?

прогноз на матч второго круга турнира в Эшториле, ставка за 2.06

Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Ван Аш

Людка в первом раунде одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.

В текущем сезоне французский теннисист выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.

Лучшим результатом Ван Аша в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.

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На прошлой неделе Ван Аш не смог пройти второй круг в хорватском Умаге, проиграв Титуану Дроге.

Люка выиграл 32 из 50-ти матчей в этом сезоне.

В 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.

Каррено-Буста

Пабло начал турнир с разгромной победы над литовцем Вилюсом Гаубасом — 6:1, 6:3.

На прошлой неделе испанский теннисист уверенно прошел первый круг на турнире в Умаге. Но уже в следующем матче он проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи.

Каррено-Буста выиграл 27 из 42-х матчей в текущем сезоне.

Лучшим результатом бывшей десятой ракетки мира в этом году пока остается выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» Каррено-Буста выиграл у Иржи Легечки, Танаси Коккинакиса и Тиаго Тиранте, после чего уступил Рафаэлю Ходару.

В конце марта Пабло выиграл грунтовый «челленджер» в Мурсии. На турнире в Аликанте 35-летний испанец дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.67, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: матч, вероятно, получится напряженным, но при этом мы считаем, что опытный испанец обыграет француза, которому все-таки пока тяжеловато регулярно показывать свой лучший теннис на уровне основного тура.

2.06 Победа Каррено-Бусты + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Ван Аш — Каррено-Буста принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.