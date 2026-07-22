прогноз на матч 1/4 финала турнира в Кицбюэле, ставка за 2.03

Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против перуанца Игнасио Бусе в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Этчеверри

Томас попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над представителем Австрии Юрием Родионовым — 6:2, 7:6.

На прошлой неделе Этчеверри не смог пройти второй круг в хорватском Умаге, проиграв испанцу Даниэлю Мериде Агилару.

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В текущем сезоне Этчеверри провел 26 матчей на грунте. На этом отрезке у него 17 побед и девять поражений.

И здесь важно уточнить, что в начале года Томас выиграл престижный «пятисотник» в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, он дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по два матча на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде.

Бусе

Игнасио провел уже два изнурительных матча на текущем турнире.

В первом раунде перуанский теннисист одержал победу над чехом Витом Копршивой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором круге Бусе выиграл у 284-й ракетки мира Килиана Фельдбауша — 2:6, 6:2, 6:2.

Бусе провел уже 29 матчей на грунте в этом году. На данном отрезке у него 18 побед и 11 поражений.

Главным достижением 22-летнего перуанца пока остается сенсационная победа на грунтовом «пятисотике» в Гамбурге, благодаря которой он закрепился в топ-40.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.02, победу Бусе букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: скорее всего, латиноамериканские грунтовики устроят серьезные разборки за место в полуфинале. Рискнем предположить, что им понадобится и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Этчеверри — Бусе позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.