Баэс и Ханфман проведут еще один матч-марафон?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Кицбюэле, ставка за 2.03

Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против немца Янника Ханфмана в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Ханфман

Янник пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над 172-й ракеткой мира Лукасом Ноймайером — 7:6, 6:4.

Во втором круге Ханфман выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:4, 7:6.

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Ханфман третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.

Ханфман провел 40 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 23 победы и 17 поражений.

Баэс

Себастьян в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:3, 3:6, 6:4.

Во втором круге у Баэса был непростой матч против француза Артура Риндеркнеша — 7:6, 2:6, 6:4.

В текущем сезоне аргентинский теннисист выиграл 17 из 29 матчей на грунте.

Среди его лучших результатов на уровне основного тура — полуфиналы в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также четвертьфинал на недавнем турнире в шведском Бостаде.

В Бостаде Баэс уступил в 1/4 финала Андрею Рублеву, взяв при этом лишь три гейма.

Кроме того, в январе латиноамериканец добрался до финала на турнире в новозеландском Окленде.

В 2023 году Баэс стал победителем турнира в Кицбюэле. В 2024-м он дошел до четвертьфинала, а в 2025-м не смог пройти второй круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.74, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: в прошлом году пути Ханфмана и Баэса пересеклись во втором круге турнира в Кицбюэле. Тот матч завершился победой немца со счетом 5:7, 6:3, 7:5.

В 2022-м Себастьян обыграл Янника на грунте в Рио-де-Жанейро со счетом 2:6, 7:6, 7:6.

Сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящий матч, но при этом логично предположить, что предстоящая встреча получится не менее напряженной.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Ханфман — Баэс принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.