Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против немца Янника Ханфмана в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Ханфман
Янник пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над 172-й ракеткой мира Лукасом Ноймайером — 7:6, 6:4.
Во втором круге Ханфман выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:4, 7:6.
Ханфман третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.
Ханфман провел 40 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 23 победы и 17 поражений.
Баэс
Себастьян в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:3, 3:6, 6:4.
Во втором круге у Баэса был непростой матч против француза Артура Риндеркнеша — 7:6, 2:6, 6:4.
В текущем сезоне аргентинский теннисист выиграл 17 из 29 матчей на грунте.
Среди его лучших результатов на уровне основного тура — полуфиналы в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также четвертьфинал на недавнем турнире в шведском Бостаде.
В Бостаде Баэс уступил в 1/4 финала Андрею Рублеву, взяв при этом лишь три гейма.
Кроме того, в январе латиноамериканец добрался до финала на турнире в новозеландском Окленде.
В 2023 году Баэс стал победителем турнира в Кицбюэле. В 2024-м он дошел до четвертьфинала, а в 2025-м не смог пройти второй круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.74, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: в прошлом году пути Ханфмана и Баэса пересеклись во втором круге турнира в Кицбюэле. Тот матч завершился победой немца со счетом 5:7, 6:3, 7:5.
В 2022-м Себастьян обыграл Янника на грунте в Рио-де-Жанейро со счетом 2:6, 7:6, 7:6.
Сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящий матч, но при этом логично предположить, что предстоящая встреча получится не менее напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.