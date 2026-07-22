Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против словака Алекса Молчана в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.
Бублик
Саша шестой раз в сезоне вышел в четвертьфинал.
Здесь важно уточнить, что он выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на этой стадии.
Бублик пропускал первый круг на текущем турнире, а во втором выиграл у Факундо Диаса Акосты.
Вопреки ожиданиям, ему хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 7:5.
Бублик — действующий чемпион турнира в Кицбюэле. Ранее в этом сезоне он провалил уже две защиты титула.
На прошлой неделе Бублик не смог повторить прошлогодний результат в Гштаде. На этот раз он проиграл в стартовом матче французу Кантену Алису.
Кроме того, в середине июня Саша не защитил титул на «пятисотнике» в Галле. Здесь он уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.
Молчан
Алекс в первом круге одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:4, 6:4.
Во втором раунде у словацкого теннисиста был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 3:6, 7:5.
На прошлой неделе Молчан дошел до полуфинала в Умаге.
На хорватском турнире, прежде чем уступить Дамиру Джумхуру, он выиграл у Валантену Руайе, Дино Прижмича и Алехандро Давидовича-Фокины.
Молчан провел уже 30 матчей на грунте в текущем сезоне.
Весной 28-летний словак дошел до четвертьфинала в Бухаресте и до полуфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.55, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: в апреле Бублик проиграл Молчану на старте турнира в Мюнхене, при этом взяв лишь шесть геймов — 4:6, 2:6.
Судя по недавним матчам соперника, у Саши, по всей видимости, снова будут проблемы. Сомневаемся, что он возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Молчана за 2.44.