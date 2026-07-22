прогноз на матч 1/4 финала турнира в Кицбюэле, ставка за 2.44

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против словака Алекса Молчана в четвертьфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 23 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

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Бублик

Саша шестой раз в сезоне вышел в четвертьфинал.

Здесь важно уточнить, что он выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на этой стадии.

Бублик пропускал первый круг на текущем турнире, а во втором выиграл у Факундо Диаса Акосты.

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Вопреки ожиданиям, ему хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 7:5.

Бублик — действующий чемпион турнира в Кицбюэле. Ранее в этом сезоне он провалил уже две защиты титула.

На прошлой неделе Бублик не смог повторить прошлогодний результат в Гштаде. На этот раз он проиграл в стартовом матче французу Кантену Алису.

Кроме того, в середине июня Саша не защитил титул на «пятисотнике» в Галле. Здесь он уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Молчан

Алекс в первом круге одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у словацкого теннисиста был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 3:6, 7:5.

На прошлой неделе Молчан дошел до полуфинала в Умаге.

На хорватском турнире, прежде чем уступить Дамиру Джумхуру, он выиграл у Валантену Руайе, Дино Прижмича и Алехандро Давидовича-Фокины.

Молчан провел уже 30 матчей на грунте в текущем сезоне.

Весной 28-летний словак дошел до четвертьфинала в Бухаресте и до полуфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.55, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: в апреле Бублик проиграл Молчану на старте турнира в Мюнхене, при этом взяв лишь шесть геймов — 4:6, 2:6.

Судя по недавним матчам соперника, у Саши, по всей видимости, снова будут проблемы. Сомневаемся, что он возьмет реванш.

2.44 Победа Молчана Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Бублик — Молчан принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Рекомендуемая ставка: победа Молчана за 2.44.