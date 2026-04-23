В четверг, 23 апреля, грозненский «Ахмат» примет калининградскую «Балтику» в рамках 26-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

28' Повреждение у Исмаэла Силвы, медики «Ахмата» приглашены на поле.

26' В невысоком темпе развивается игра.

24' Удар Ильи Петрова из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч мимо ворот пролетел.

22' Удар головой из пределов штрафной «Ахмата» нанес Натан Гассама, зафиксировал мяч вратарь хозяев Вадим Ульянов.

22' Удар Филина из пределов штрафной «Ахмата» сумел заблокировать в подкате защитник хозяев Ндонг.

21' По прежнему в игре много борьбы, она и определяет вектор направления атак.

18' Подача с углового к воротам «Балтики», головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник гостей Кевин Андраде.

18' Максим Самородов заработал угловой для «Ахмата».

16' Передача на Филина в штрафную «Ахмата», но чисто оттеснил его от мяча защитник грозненцев Мирослав Богосавац.

14' Высоким прессингом усложняют начало атаки «Балтики» футболисты «Ахмата».

12' Подача Бевеева в штрафную «Ахмата» получилась слишком сильной, мяч улетел за лицевую.

11' Инициатива у «Ахмата».

09' Зацепившись за мяч футболисты «Балтики» отодвинули игру от своих ворот.

07' Подача со штрафного «Ахмата» к воротам «Балтики», но до мяча не дотянулся защитник хозяев Усман Ндонг.

06' В спокойном ключе начинается игра.

05' Заброс в штрафную «Балтики» обернулся «офсайдом» защитника «Ахмата» Даниила Хлусевича.

04' Позиционная атака «Ахмата» развивается на половине поля «Балтики».

03' Много единоборств в игре, завязывается борьба за инициативу.

02' Игроки «Ахмата» владеют мячом на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ахмата».

До матча

19:44 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, вмещающей 30 597 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Евгений Кукуляк из Калуги.

Стартовые составы команд

Стартвоый состав «Ахмата»

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Стартовый состав «Балтики»

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель, Петров И., Титков, Петров М., Ласерда.

«Ахмат»

После 25 туров «Ахмат» располагается на 9‑м месте в таблице РПЛ с 31 очком. Гостевая игра у команды Станислава Черчесова не очень получилась: уже к 39‑й минуте грозненцы проигрывали со счётом 0:3 и смогли забить единственный мяч только на исходе первого тайма после точного удара Максима Самородова. Ранее была ничья в гостях с «Крыльями Советов» (2:2) и поражение дома от «Краснодара» (0:1).

В последнее время результаты «Ахмата» ухудшились — команда в трёх играх взяла всего одно очко. При этом появились неожиданные проблемы в обороне, и перестал выручать надёжный в последнее время вратарь Ульянов. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Сидоров (перебор жёлтых карточек).

«Балтика»

Пока «Балтика» идёт пятой в таблице РПЛ с 45 очками. Гостевая игра с «Краснодаром» оставила неоднозначное впечатление. «Балтика» играла чуть хуже чемпиона, выигрывала до компенсированного времени, но в итоге упустила победу. Голы за команду забили Бевеев великолепным дальним ударом и Максим Петров после ошибки обороны соперника. До этого была ничья дома с «Пари НН» (2:2) и в гостях с «Динамо» Мх (2:2).

Удивительно, но «Балтика» три последних матча сыграла с одинаковым счётом 2:2. Большим подспорьем станет для команды возвращение на тренерский мостик после дисквалификации и операции Андрея Талалаева — эмоций которого не хватало возле поля. Не помогут команде в отчетной встрече: Чивич (дисквалификация), Оффор, Хиль и Йенне (травмированы).

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча. В матче РПЛ в первом круге в Калининграде в ноябре 2025 года победила «Балтика» со счётом 2:0, ещё одна игра была товарищеской, в феврале 2026 года команды сыграли вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли между собой 23 матча, в 11 играх победил «Ахмат», в 10 «Балтика», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

