С приглашением на тренерский мостик «Ахмата» Станислава Черчесова 29-летний нападающий превратился в грозную боевую единицу, расположившись в десятке лучших бомбардиров чемпионата России. Убедит ли его мимолетная вспышка ведущие коллективы Премьер-лиги вновь взять на карандаш фамилию Мелкадзе в преддверии ужесточения лимита на легионеров?

Из пешек в дамки

Скитаясь по клубам, воспитанник академии «Спартака» покинул российское первенство в январе 2024, подписав трудовое соглашение с грузинским «Колхети-1913». Годичное пребывание в рядах клуба из Поти вышло довольно сумбурным для Георгия, запомнившись продолжительной голевой засухой, периодическим награждением капитанской повязкой, редкими результативными всплесками и исключением из заявки команды.

Пробы пера Мелкадзе за рубежом подошли к логическому завершению в январе 2025, когда на правах свободного агента из Грузии в Россию его вернул «Ахмат». Войти в реку дважды успешно удается далеко не каждому, однако форвард на пороге тридцати лет наконец попал в нужное русло, заслужив признание грозненской публики.

Причем на старте текущей кампании РПЛ уроженец Москвы не котировался в ранге основного выбора в центре нападения «Ахмата», проигрывая конкуренцию Мохамеду Конате. Вытеснить из обоймы буркинийца Георгию помогло назначение Станислава Саламовича на должность рулевого коллектива из Грозного, который отправил легионера на скамейку запасных и выкроил для Мелкадзе место в атакующем трио «зелено-белых».

Отблагодарил за доверие 62-летнего специалиста россиянин моментально, отметившись полезными действиями в четырех встречах Премьер-лиги кряду: расписался автографом в воротах «Ростова», заработал пенальти против «Пари НН», отдал по одному ассисту в матчах с «Локомотивом» и «Акроном». Конечно, Мелкадзе нельзя отнести к числу технически одаренных исполнителей и в его перформансах хватает брака в совокупности с низким процентом реализации, но в чем нельзя упрекнуть страйкера, так это в самоотдаче и настырности вблизи чужих владений.

Летне-осеннюю часть розыгрыша Георгий по данным платформы РУСТАТ закончил в топ-10 игроков по количеству удачных действий внутри штрафной площади оппонентов (52), пропустив вперед Ивана Сергеева (53), Виктора Са (54), Дмитрия Воробьева (57), Мирлинда Даку (60), Джона Кордобу (73), Артема Дзюбу (77) и Егора Голенкова (96). Работоспособность Мелкадзе никуда не исчезла и после зимней паузы, что на себе в полной мере ощутил ЦСКА, в противостоянии с которым центрфорвард феерил в роли связующего звена, грамотно ставя корпус в борьбе с защитниками «армейцев» и цепляясь за мяч после выносов Вадима Ульянова.

Также он взвалил на свои плечи ответственность за продвижение игровой сферы вперед, снабжая партнеров по команде выверенными передачами на ворота Игоря Акинфеева. Вишенкой на торте послужила тривела на отмененный гол Лечи Садулаева — сам Георгий забрался в офсайд, вырываясь на оперативный простор по левой бровке.

Игнорировать семьдесят седьмого номера «Ахмата» не решился главный наставник сборной России Валерий Карпин, пригласивший его на мартовский сбор национальной команды. Свое время Мелкадзе получил в контрольном спарринге с Никарагуа, появившись на газоне домашней арены «Краснодара» на 66-й минуте вместо Константина Тюкавина.

Помимо первого вызова в сборную России, Георгий может добавить себе в реноме еще одно историческое достижение — на данный момент он забил семь мечей в РПЛ, повторив тем самым собственный рекорд сезона 2019/2020, когда защищал цвета «Тамбова». Впереди у «Ахмата» еще шесть туров российского первенства, так что Мелкадзе имеет все шансы на покорение новой планки.

Гроза топ-клубов

Хождение по лезвию ножа в последних двух кампаниях чемпионата России изрядно надоело руководству «Ахмата», поэтому в межсезонье поста лишился Сергей Ташуев, которому предпочли экс-менеджера тульского «Арсенала» Александра Сторожука. Как показала практика, боссы грозненцев совершили опрометчивый шаг, и 44-летнего специалиста выставили за дверь всего спустя четыре встречи, закончившиеся для его дружины поражениями.

Спасать критическую ситуацию прибыл десант в лице Станислава Черчесова, соскучившегося по периоду работы во главе клуба из Грозного. Магия бывшего рулевого сборных России и Казахстана подействовала сразу — его дебют совпал с визитом в гости «Зенита», чьи атаки разбились об оборонительные порядки «Ахмата», который благодаря автоголу Вани Дркушича одержал минимальный триумф.

На протяжении семи матчей подряд в Премьер-лиге подопечные Черчесова набирали жизненно важные баллы, выбравшись из подвала турнирной таблицы. Черная полоса пришла на смену белой с конца сентября по середину ноября, когда семь из восьми поединков во всех турнирах завершились не в пользу «Ахмата», оставив их за бортом Кубка страны и отбросив команду на двенадцатую строчку РПЛ.

Зашатавшееся под Станиславом Саламовичем кресло удалось стабилизировать весной, где грозненцы вновь выглядят непреступной крепостью даже для лидеров первенства — обыграли ЦСКА, расписали мировую ничью с «Локомотивом» и едва не остановили «Краснодар» (на помощь южанам под занавес встречи пришел Джон Кордоба с пушечным выстрелом). «Ахмат» с тридцать одним пунктом закрепился в середине общего зачета, дыша в спину казанскому «Рубину» и московскому «Динамо».

Структурно дружина Черчесова подстраивается под соперника, барражируя между 4-3-3 и 4-2-3-1, в которых каждый исполнитель обязан выполнять максимальный объем черновой работы — именно поэтому двужильный Мелкадзе числится незаменимым элементом в тренерском пазле. Козырем в рукаве Станислава Саламовича выступают скоростные фланги, где при контратакующих выпадах мгновенно включаются Лечи Садулаев и Максим Самородов. Вектор развитию комбинаций задает «десятка» Эгаш Касинтура, чей статус главного мозга подтверждают его статистические показатели (8+3 в РПЛ).

Испортить настроение «Ахмату» на финише розыгрыша способен непростой апрельский отрезок, в котором подопечные Черчесова сойдутся кряду со «Спартаком», «Балтикой» и «Зенитом». Куда проще смотрится календарь «зелено-белых» в мае — разжиться баллами против «Пари НН», махачкалинского «Динамо» и «Сочи» грозненцам вполне по силам.

Необходимый паспортист

Поэтапные коррективы в лимите на легионеров, формулу которого функционеры РФС постепенно хотят видоизменить на 10 россиян и 5 иностранцев в заявке, заставляют клубы Премьер-лиги судорожно шерстить отечественный рынок в поисках подходящих игроков. Карьера Мелкадзе может закольцеваться как раз таки благодаря жестким рамкам от российских функционеров, в которые окажется зажат московский «Спартак».

Кандидатура Антона Заболотного в качестве спасительного исполнителя с паспортом РФ в атаке совсем не впечатляет и, скорее всего, с 34-летним форвардом распрощаются грядущим летом. Занять его место в перспективе готов Георгий, чья продуктивность на фоне коллеги по цеху внушает определенный оптимизм.

К тому же, нельзя сказать, что в центре нападения «красно-белых» за кем-либо закреплена роль первой скрипки — кондиции как Манфреда Угальде, так и Ливая Гарсии оставляют скомканное впечатление (4 и 5 забитых мячей в чемпионате России соответственно). На данном этапе Мелкадзе опережает костариканца и тринидадца в списке снайперов РПЛ и, возможно, в скором времени задвинет их за спину в столичном коллективе.

Георгий, как продукт футбольной школы «Спартака», имеет незакрытый гештальт — он так и не отличился ни одним голом в официальном поединке за «народную команду». Дверь в стан «красно-белых» для Мелкадзе приоткрывает потенциальное назначение на тренерский мостик москвичей Станислава Черчесова, которого вместо Хуана Карседо прочит на этот пост комментатор Константин Генич и с которым у форварда сложилась идиллия в трудовых отношениях.