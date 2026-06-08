В понедельник, 8 июня, сборная Голландии сыграет против сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
21:00 Прежде команды между собой не играли.
20:56 Узбекистан отлично провел квалификацию на ЧМ-2026 в Азии, заняв второе место в своей отборочной группе. Команда из бывшего Советского Союза впервые в своей истории сыграет на мундиале.
20:51 Нидерланды провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе. Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «оранжевым» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.
20:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.21