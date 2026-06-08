Нидерланды разгромят Узбекистан в последнем матче перед ЧМ-2026?

прогноз на матч, ставка за 2.21

8 июня в рамках товарищеского матча сыграют Нидерланды и Узбекистан. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

Нидерланды

Перед матчем: Нидерланды провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «оранжевым» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В предыдущем матче голландцы минимально уступили Алжиру.

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В марте «оранжевые» провели «товарняки» неплохо — сначала были обыграны норвежцы (2:1), а затем подопечные Рональда Кумана разошлись миром с эквадорцами (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Рональда Кумана подходит к чемпионату мира с определенными проблемами — «оранжевые» после неуверенной победы над норвежцами не выиграли последние две игры.

Несмотря на последние результаты, Нидерланды являются если не явными, то теневыми фаворитами уж точно.

Узбекистан

Перед матчем: Узбекистан отлично провел квалификацию на ЧМ-2026 в Азии, заняв второе место в своей отборочной группе.

Команда из бывшего Советского Союза впервые в своей истории сыграет на мундиале.

Последние матчи: В предыдущей встрече узбеки уступили канадцам со счетом 0:2.

В марте команда хорошо провела встречи в рамках FIFA Series, в которых были обыграны Габон (3:1) и Венесуэла (0:0, 5:4 по пенальти).

Состояние команды: Сборная Туниса с 2018 года стабильно попадает на мировые первенства, но по-прежнему не может выйти в плей-офф турнира.

Команда по-прежнему считается крепкой и одной из стабильных на африканском континенте, но для чемпионатов мира пока мало что из себя представляет.

Статистика для ставок

Нидерланды пропускали в четырех из пяти последних матчах

До поражения от Канады Узбекистан не проигрывал в шести играх кряду

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Нидерланды безальтернативным фаворитом с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.80, а победа Узбекистана — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с недалеко идущими друг за другом коэффициентами — 1.52 и 2.39.

Прогноз: В последнем матче перед мундиалем голландцы попробуют реабилитироваться за последние неудачи.

2.21 Сухая победа Нидерланды Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Нидерланды — Узбекистан принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Сухая победа Нидерланды за 2.21.

Прогноз: Несмотря на последние неудачи «оранжевых» в финальной трети поля в последней встрече, команда разразится забитыми мячами

2.10 Нидерланды — тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Нидерланды — Узбекистан позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Нидерланды — тотал больше 2,5 за 2.10.