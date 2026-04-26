«Локомотив» в первой игре проиграл не по содержанию, а по эффективности, и логично ожидать корректировки — больше трафика на пятаке, акцент на добивания и снижение риска в первой передаче. «Авангард», напротив, вряд ли изменит модель: ставка на дисциплину, блоки и быстрые переходы полностью себя оправдала. Темп встречи может снизиться по сравнению с первым матчем, но цена каждой ошибки возрастёт, что делает второй матч ключевым с точки зрения психологии серии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Окончен бесконечный второй период!

40' Радулов выдал гениальную передачу на Сурина, который слева выкатился на ворота, но переиграть Серебрякова не смог.

40' Последняя минута второго периода.

39' Темп в матче совсем на нет сошёл.

39' В итоге вообще штрафа не выявили судьи.

39' Продолжается история с удалениями. Судьи пошли опять к монитору, смотреть повтор по факту наложения большого штрафа.

39' Окулова заблокировал Мисюль.

38' Черепанов заблокировал бросок Прохоркина.

37' Гуляев выкатился из-за ворот «Локомотива» и мощно бросил в ближний угол, но Исаев снова выручил.

37' 2 в 1 вывались омичи на ворота хозяев, Окулов делиться шайбой не стал и мощно бросил из левого круга, парировал Исаев, шайба отскочила в центр зоны, откуда с хода стрельнул Якупов, но кипер ярославцев снова спас.

36' Слева атаковал в ближний угол Иванов и не без труда шайбу под контроль взял Серебряков.

36' В полном составе гости.

35' Ничего не получилось в большинстве у ярославцев.

34' Вновь удаление у «Авангарда»: за подножку малым штрафом наказан Майкл Маклауд.

33' Пономарёв заблокировал перспективный бросок Полунина.

32' Ярославцы никак не могут собраться после всех этих ситуаций, игра совсем разладилась.

31' 17:15 по броскам в створ в пользу гостей.

30' В равных составах команды.

30' Гооооол!!!! 1:2. Как-будто намеряно омичи устроили драку, так именно после неё всё перевернулось с ног на голову. Попала шайба на вершину левого круга к Дамиру Шарипзянову, который мощно стрельнул в створ ворот и рикошетом от защитника, снаряд перелетел через Исаева и попал в створ.

29' «Авангард» играет в полном составе.

29' Гооооол!!!! 1:1. Только вышел на лёд Василий Пономарёв и мощно бросил справа от синей линии, попав в в ближний угол.

29' 4 на 4 формат.

29' Ещё удаление, на этот раз у «Локомотива»: за подножку поехал и плотно набитый штрафной бокс Рихард Паник.

28' С центра зоны бросил с хода Каюмов, но Серебряков поймал шайбу в ловушку.

27' Продолжилась игра.

27' 5 на 4 формат.

27' В результате всех штрафов, матч продолжится в неравных составах две минуты — в большинстве играть будет «Локомотив». Не совсем понятно, но что поделать.

27' Удалённых мы назовём позже, ближе к перерыву матча — очень много времени займёт перечислять всех.

27' Чем дольше пауза, тем больше шансов, что всё заново завяжется.

27' Пока идёт пауза, опять начинается какое-то движение на льду, снова эмоции накаляются.

27' Удалят как минимум всех, кто был на льду во время драки, но кто-то выскакивал и со скамейки запасных.

27' Очень сильно затягивается процесс выяснения того, кто отправится и на какое время в штрафные боксы.

27' Первым в штрафной бокс отправился Максим Лажуа («Авангард») за нарушение экипировки. Потерял шлем, затем надел его и продолжил матч.

27' Очень долго разойтись не могут горячие парни.

27' И вновь массовочка началась, очередная драка, даже со скамейки запасных полезли игроки.

27' Елесин бросил со средней дистанции, но Лажуа его заблокировал.

26' Берёзкин сделал передачу к правому борту на Рафикова, который бросил низом, но Серебряков среагировал!

25' Опасный бросок Елесина заблокировал Пилипенко.

24' Алексеев нанёс бросок из круга вбрасывания в ближний угол, Серебряков парировал.

23' Берёзкин выиграл борьбу у правого борта, сместился в центр и бросил в направлении ворот, но шайба пролетела выше перекладины!

22' «Локомотив» в полном составе.

22' В полном составе «Авангард».

21' Размял Радулов Серебрякова броском в створ.

21' В формате 4 на 4 продолжится игра.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода

20' Окончен первый период. Очень напряжённый матч, квинтэссенцией которого, стала массовая драка после гола. В итоге все, кто в ней приняли участие, дружно отправились в штрафной бокс.

20' Уравнялись составы: за блокировку малым штрафом наказан Андрей Сергеев.

20' В этот момент все участники драки покинули штрафной бокс.

20' Удаление у «Авангарда»: Марсель Ибрагимов наказан малым штрафом за задержку соперника.

20' Последняя минута первого периода.

19' 13:7 по броскам в створ в пользу гостей.

18' Опасно бросал Берёзкин из центра зоны, но выручил Серебряков.

18' Окулов опасно атаковал из-за ворот, но не смог переиграть Исаева.

18' В равных составах продолжится игра.

18' У «Локомотива» отправились вынужденно отдыхать: Сергеев, Рафиков, Радулов, Иванов и Сурин.

18' У «Авангарда» заполнили штрафной бокс: Якупов, Котляревский, Потуральски, Шарипзянов и Чеккони.

18' Уникальная ситуация, удалены за драку все, кто был на льду в момент драки.

18' И моментально драка массовая началась. С Радулова всё началось, что-то кричать начал в адрес Серебрякова и за вратаря вступились все, кто был на льду.

18' Гоооооол!!! 1:0. Андрей Сергеев слева от синей зоны прокатился вперёд, не встретив сопротивления, сместился в центр чужой зоны и неотразимо бросил. Радулов и Сурин в ассистентах.

17' Алексеев с левого фланга набросил на дальнюю штангу, но Серебряков прочитал передачу и помешал Полунину замкнуть!

16' Опасно выкатывался справа на ворота хозяев Мартынов, но Исаева переиграть не смог.

15' Попытался бросить из центра чужой зоны Берёзкин, но клюшкой его заблокировал Войнов.

14' Пытаются ярославцы контратаковать, но даже до бросков в створ дело не доходит.

13' Блажиевский получил шайбу в чужой зоне, после потери хозяев, и бросил в створ, но точно по позиции Исаева.

12' Затишье в матче! Надеемся, что перед голевой бурей.

11' 8:3 по броскам в створ в пользу «Авангарда».

10' Пономарёв слева привёз шайбу в чужую зону, попробовал бросить в дальний угол, но не попал в створ.

09' Ошиблись в чужой зоне хозяева, в итоге шайба оказалась у Потуральски, тот прорвался по правому флангу, но помешал ему акцентированно бросить Черепанов, подставив клюшку.

09' 7:4 по вбрасываниям в пользу гостей.

08' Много пауз и потасовок в матче — рвётся темп игры.

08' Шалунов ворвался в чужую зону, протащил шайбу и сделал передачу правее на Радулова, который хорошо бросил в створ, но Серебряков на месте и ловит шайбу.

07' В полном составе «Локомотив».

06' Лажуа мощно стрельнул из правого круга, Исаев с первого раза не смог зафиксировать шайбу, но со второй попытки забрал её в ловушку.

05' Первое удаление в матче: за игру высоко поднятой клюшкой минимальным штрафом наказан Александр Полунин.

05' Первая потасовка организовалась у борта, но до драки дело не дошло.

04' Просыпается «Локомотив», появляются первые моменты у ворот гостей.

03' Рашевский слева с дальней дистанции набросил на ворота хозяев, шайба через рикошет долетела до Исаева.

03' Пока железнодорожники из своей зоны выйти не могут.

02' Омичи активней начинают встречу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Основные вратари: Даниил Исаев и Никита Серебряков.

16:45 Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:35 Матч пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Павел Красковский, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Кирилл Пилипенко, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Локомотив

«Локомотив» подходит ко второму матчу серии после болезненного поражения (2:5), которое не отражает структуру игры. Ярославцы перебросали соперника (33:26), доминировали на точке (38:21) и почти втрое превзошли по времени в атаке (18:52 против 07:01), но уступили в ключевом компоненте — реализации. Команда, традиционно строящая игру через контроль и позиционное давление, впервые в текущем плей-офф пропустила больше трёх шайб и столкнулась с проблемой качества завершения. Вратарская линия дала сбой: Даниил Исаев был заменён уже при счёте 0:4, что для одной из самых организованных команд лиги — нетипичный сценарий. При этом фундамент у «Локомотива» остаётся прежним: лучший процент на вбрасываниях (56,2%), лидерство по силовым приёмам (302) и стабильное большинство на уровне 24%. Вопрос в том, сможет ли команда трансформировать объём в голы и сократить количество позиционных ошибок в обороне.

Авангард

«Авангард» провёл первый матч в идеальной для плей-офф манере. При меньшем владении шайбой и уступая по базовой статистике, омичи показали высокий КПД: 5 шайб при 26 бросках и 21 заблокированный выстрел. Команда Ги Буше сыграла вторым номером, грамотно закрывая центр и наказывая соперника за малейшие ошибки. Эффективность спецбригад стала ключом: два гола в большинстве и уверенная игра в меньшинстве. В текущем плей-офф «Авангард» демонстрирует лучшую реализацию (10,14%) и второе по эффективности большинство (29%). Отдельно выделяется атакующая глубина — шайбы забрасывают разные звенья, а Максим Лажуа оформил дубль и уже имеет 3+2 в розыгрыше. Лидеры в форме: Константин Окулов (8+7) возглавляет гонку бомбардиров, Майкл Маклауд — один из лучших ассистентов (1+9) и лидер по полезности (+11).

Личные встречи

История очных встреч подтверждает небольшое преимущество «Авангарда». В 50 матчах у омичей больше побед в основное время (22 против 19), а разница шайб также на их стороне — 126:121. В текущей серии счёт 1:0 после победы (5:2), несмотря на статистическое преимущество «Локомотива» в первом матче. При этом в овертаймах лучше выглядит Ярославль — 6 побед против 3.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96.