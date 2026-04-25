Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: «Локомотив» завершил общий этап победителем Западной конференции. С 98 очками на счету, ярославцы на 10 пунктов опередили 2-е «Динамо» Минск.
Последние матчи: В 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» переехал «Салават Юлаев» в четырех матчах. Серия была начата с двух скромных домашних побед (1:0, 2:0).
В Уфе тем временем ярославцы столкнулись с сопротивлением в первой игре, взяв верх с минимальной разницей (3:2), но учинили расправу в матче №4 (4:0). В 1/2 финала команда Боба Хартли на домашнем льду сгорела «Авангарду» (2:5).
Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.
Состояние команды: «Локомотив» на домашнем льду дал слабину с точки зрения выверенной структуры, в результате чего провалился в защите и не сумел должным образом вернуться в борьбу.
Во второй раз в нынешнем плей-офф команда Боба Хартли пропустила больше 4 голов и проиграла на своей территории. Только в одной встрече в Ярославле из пяти последних хозяева забросили больше 2 шайб.
«Авангард»
Путь к плей-офф: «Авангард» на общем этапе прописался на 2-й позиции в Восточной конференции с 99 очками в активе. На 6 пунктов омичи отстали от 1-го «Металлурга».
Последние матчи: В предыдущем раунде «Авангард» провел пять матчей против ЦСКА. В последних играх в столице омичи добились одной победы (3:2, от) при одном поражении (1:3).
На домашнем льду команда Ги Буше сняла армейцев с дистанции благодаря скромному результату (2:1). Локальной вершины результативности северяне добились на льду «Локомотива» в первой полуфинальной игре (5:2).
Не сыграют: Иван Игумнов.
Состояние команды: «Авангард» задал мощный тон этому противостоянию и в какой-то степени превзошел ожидания, всякий раз наказывая дисциплинированных ярославцев за потерю концентрации.
В гостевых условиях омичи одержали шесть побед в семи предыдущих матчах. Игра в Ярославле стала третьей в рамках нынешнего плей-офф, в которой коллектив Ги Буше выходил на показатель результативности в 4 шайбы или более.
Статистика для ставок
- «Авангард» обыграл «Локомотив» в 5 матчах из 6 последних
- «Авангард» забивал 3 шайбы и более в 5 личных встречах из 6 последних
- В 6 личных встречах из 7 последних было забито 5 или менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 3.87, победа «Авангарда» — в 3.06.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.33.
Прогноз: На фоне грубых оборонительных ошибок в первой игре соперники постараются проявить большую академичность и исключить любого рода случайности и провалы в позиционной защите, в результате чего матч окажется весьма скромным в смысле голов.
Ставка: Тотал меньше 4 за 1.96.
Прогноз: Увезти две победы из Ярославля — крайне заманчивая перспектива для команды Ги Буше, которая в сущности обладает необходимыми для этого ресурсами — кадровыми и тактическими.
Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.19.