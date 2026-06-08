В четвертом матче серии финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Вегас» набрал 95 очков, с которыми закрепился на 1-м месте в Тихоокеанском дивизионе и финишировал 4-м в зачете Запада.

Последние матчи: В финале Запада «Вегас» бился с «Колорадо», с которым справился «всухую», закончив борьбу матчами при домашних трибунах (5:3, 2:1).

Заключительную серию команда Джона Тортореллы начала с победы на площадке «Каролины» (5:4), за которой последовало поражение (3:4, от). В домашних стенах «Голден Найтс», ведя 4:0, едва не отпустили игру, но дожали «Харрикейнз» в овертайме (5:4, от).

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Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Брэйден Макнэбб.

Состояние команды: Под руководством Джона Тортореллы, который принял команду незадолго до конца регулярки, «Вегас» обрел новую энергию и характер.

К четвертому финальному матчу «Голден Найтс» подходят с багажом из восьми побед в девяти играх. В трех встречах из недавних пяти «Вегас» забивал не менее 4 голов, но еще ни разу по ходу «золотой» серии не пропускал меньше 3.

«Каролина»

Путь к плей-офф: В рамках главного турнира «Каролина» заработала 113 очков, с которыми обеспечила 1-ю строчку в Столичном дивизионе и Восточной конференции.

Последние матчи: В финале Востока «Каролина» провела пять матчей против «Монреаля». После крупного поражения в дебютной игре (2:6) «Харрикейнз» выдали четыре победы кряду.

Не лучшим образом для команды Рода Бриндамора стартовала серия с «Вегасом» — поражение (4:5) и волевая победа (4:3, от) на собственной площадке. В Неваде «Каролина» драматично уступила в овертайме, предварительно отыграв 4 шайбы (4:5, от).

Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.

Состояние команды: Перед финалом Кубка Стэнли «Каролина» проделала максимально короткий и легкий путь, но в заключительной серии столкнулась с сопротивлением, которое не испытывала ранее.

Впервые по ходу одного раунда «Харрикейнз» потерпели два поражения. Кроме того, еще ни в одном матче против «Вегаса» команда Рода Бриндамора не пропускала меньше 3 голов.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду

В 4 последних личных встречах было забито 6 или более голов

В 2 последних личных встречах была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.72, ничья — в 4.36, победа «Каролины» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: В финальной серии «Вегас» не всегда однозначен в смысле игры, но по результатам выглядит уверенно. В домашних стенах команда Тортореллы, в очередной раз стиснув зубы, попытается справиться с «Каролиной», тем самым сделав серьезную заявку перед выездом.

2.08 «Вегас» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Вегас — Каролина принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Вегас» победит в матче за 2.08.

Прогноз: К текущему моменту финальная серия сопровождается высоким атакующим исполнением, благодаря чему в матчах спокойно пробивается тотал «больше».

1.77 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Вегас — Каролина позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.77.