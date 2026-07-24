Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Люки Ван Аша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Рублев
Андрей пропускал первый раунд, а во втором разгромил Тимофея Скатова.
Российский теннисист отдал представителю Казахстана два гейма — 6:1, 6:1.
В этом матче Рублев проиграл лишь 10 очков на своей подаче.
Победная серия 28-летнего россиянина теперь составляет пять матчей.
На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в шведском Бостаде. В решающем матче Рублев одержал уверенную победу над итальянцем Лучано Дардери (6:4, 6:3). В остальных раундах его соперниками были Андреа Пеллегрино, Себастьян Баэс и Алехандро Табило.
Рублев выиграл 16 из 21 матчей на грунте в этом году. Среди его лучших результатов — финал на «пятисотнике» в Барселоне.
Ван Аш
Люка в первом раунде одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.
Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.
Ван Аш второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.
В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь шесть матчей на уровне основного тура.
При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 5.05.
Прогноз: два года назад у Андрея был непростой матч против Люки на харде в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.
С учетом того, как он провел недавние матчи, рискнем предположить, что на этот раз россиянину хватит двух сетов для победы над французом.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.