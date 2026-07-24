Сможет ли Рублев выйти в полуфинал в Эшториле?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Эшториле, ставка за 1.96

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Люки Ван Аша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Рублев

Андрей пропускал первый раунд, а во втором разгромил Тимофея Скатова.

Российский теннисист отдал представителю Казахстана два гейма — 6:1, 6:1.

В этом матче Рублев проиграл лишь 10 очков на своей подаче.

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Победная серия 28-летнего россиянина теперь составляет пять матчей.

На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в шведском Бостаде. В решающем матче Рублев одержал уверенную победу над итальянцем Лучано Дардери (6:4, 6:3). В остальных раундах его соперниками были Андреа Пеллегрино, Себастьян Баэс и Алехандро Табило.

Рублев выиграл 16 из 21 матчей на грунте в этом году. Среди его лучших результатов — финал на «пятисотнике» в Барселоне.

Ван Аш

Люка в первом раунде одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.

Ван Аш второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.

В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь шесть матчей на уровне основного тура.

При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: два года назад у Андрея был непростой матч против Люки на харде в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.

С учетом того, как он провел недавние матчи, рискнем предположить, что на этот раз россиянину хватит двух сетов для победы над французом.

1.96 Победа Рублева + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Рублев — Ван Аш принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.