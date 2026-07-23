прогноз на матч 1/4 финала турнира в Эшториле, ставка за 2.21

Бельгиец Александр Блокс сыграет против аргентинца Романа Андреса Бурручаги в четвертьфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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Бурручага

Роман Андрес начал турнир с победы над 41-летним швейцарцем Стэном Вавринкой — 6:4, 4:6, 6:3.

Во втором раунде аргентинский теннисист выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:1, 4:6, 6:3.

Бурручага вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд.

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На прошлой неделе он добрался до полуфинала на грунтовом турнире в хорватском Умаге. Здесь одним из главных событий стала его уверенная победа над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:4.

В текущем сезоне Бурручага провел уже 36 матчей на грунте. На этом отрезке у него 24 победы и 12 поражений.

Среди лучших результатов аргентинца в этом году — выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Хьюстоне.

Блокс

Александр попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче бельгийский теннисист одержал волевую победу над французом Кирианом Жаке — 3:6, 6:4, 7:6.

В решающем сете Блокс отыграл два матчбола.

Это был всего лишь третий матч Блокса после травмы стопы, которую он получил на тренировке перед вторым кругом Ролан Гаррос.

На прошлой неделе 21-летний бельгиец проиграл французу Титуану Дроге на старте турнира в Умаге, а перед этим уступил Саше Звереву в первом круге Уимблдона.

Лучшим результатом Блокса в этом году пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Мадроиде. Кроме того, весной он выиграл два матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бурручагу в этом матче можно поставить за 2.21, победу Блокса букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: Блокс проиграл два предыдущих матча против Бурручаги — в 2024-м на грунте в швейцарском Цуге, а 2025-м на харде в австралийской Канберре.

Несмотря на прогресс, которого добился бельгиец с момента своей предыдущей встречи с аргентинцем, считаем, что он снова проиграет упертому латиноамериканскому грунтовику.

2.21 Победа Бурручаги Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Бурручага — Блокс позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Рекомендуемая ставка: победа Бурручаги за 2.21.