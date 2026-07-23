Алис обыграет Ханфмана и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Кицбюэле, ставка за 1.95

Француз Кантен Алис сыграет против немца Янника Ханфмана в полуфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Ханфман

Янник пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над 172-й ракеткой мира Лукасом Ноймайером — 7:6, 6:4.

Во втором круге Ханфман выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:4, 7:6.

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Но пока что главным сюрпризом стала его уверенная победа над Себастьяном Баэсом — 6:3, 6:1.

Ханфман второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.

Ханфман провел 41 матч в этом сезоне. На данном отрезке у него 24 победы и 17 поражений.

Алис

Кантен в первом круге одержал победу над сербом Ласло Джере — 7:6, 6:4.

Во втором раунде Алис, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:3.

Алис впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

На прошлой неделе он добрался до четвертьфинала в Гштаде. Во втором круге швейцарского турнира француз обыграл Александра Бублика. Правда, после этого Кантен уступил другому представителю Казахстана — Александру Шевченко.

У Алиса тоже положительный баланс в этом году — 29 побед и 22 поражения.

Среди лучших результатов 29-летнего француза в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.52, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.52.

Прогноз: сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящий матч, однако логично предположить, что здесь будет серьезная борьба за место в финале.

1.95 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Ханфман — Алис позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.