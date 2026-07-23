Француз Кантен Алис сыграет против немца Янника Ханфмана в полуфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Ханфман
Янник пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над 172-й ракеткой мира Лукасом Ноймайером — 7:6, 6:4.
Во втором круге Ханфман выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:4, 7:6.
Но пока что главным сюрпризом стала его уверенная победа над Себастьяном Баэсом — 6:3, 6:1.
Ханфман второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.
Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.
Ханфман провел 41 матч в этом сезоне. На данном отрезке у него 24 победы и 17 поражений.
Алис
Кантен в первом круге одержал победу над сербом Ласло Джере — 7:6, 6:4.
Во втором раунде Алис, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 6:3, 6:4.
В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:3.
Алис впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.
На прошлой неделе он добрался до четвертьфинала в Гштаде. Во втором круге швейцарского турнира француз обыграл Александра Бублика. Правда, после этого Кантен уступил другому представителю Казахстана — Александру Шевченко.
У Алиса тоже положительный баланс в этом году — 29 побед и 22 поражения.
Среди лучших результатов 29-летнего француза в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.52, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.52.
Прогноз: сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящий матч, однако логично предположить, что здесь будет серьезная борьба за место в финале.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.