Испанка Паула Бадоса сыграет против египтянки Маяр Шериф в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 25 июля в Гамбурге (Германия), начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Шериф
У Маяр в первом круге был тяжелейший матч против швейцарки Симоны Вальтер — 5:7, 6:4, 7:6.
Зато во втором раунде египетская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Эльзой Жакмо — 6:2, 6:3.
Шериф выиграла 17 из последних 18 матчей, а ее текущая победная серия составляет уже 12 матчей.
В начале этой недели она стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).
Кроме того, перед этим Шериф выиграла грунтовые турниры категории WTA 125 в Брешии (Италия) и Контрексевиле (Франция).
Бадоса
Паула пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.
В первом круге испанская теннисистка одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 7:5, 6:4.
Во втором раунде Бадоса выиграла у венгерки Панны Удварди — 6:4, 6:1.
Бадоса вышла в четвертьфинал на третьем турнире подряд.
Пере этим она дошла до финала в Яссах и выиграла турнир WTA 125 в шведском Бостаде.
Бадоса провела 38 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 22 побед и 16 поражений. Среди ее лучших результатов сезона на уровне основного тура — полуфинал в Остине и четвертьфинал на «пятисотнике» в Берлине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 2.42, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: в понедельник Паула не смогла завершить матч против египтянки в финале турнира в Яссах. Испанка снялась при счете 6:4, 4:0 в пользу соперницы.
Безусловно, Бадоса настроена взять реванш, но мы склоняемся к тому, что предстоящий матч будет не менее сложным. Шериф здорово проводит летний отрезок сезона.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.