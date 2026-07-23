У Бадосы снова будут проблемы в матче с Шериф?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге, ставка за 1.96

Испанка Паула Бадоса сыграет против египтянки Маяр Шериф в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 25 июля в Гамбурге (Германия), начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Шериф

У Маяр в первом круге был тяжелейший матч против швейцарки Симоны Вальтер — 5:7, 6:4, 7:6.

Зато во втором раунде египетская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Эльзой Жакмо — 6:2, 6:3.

Шериф выиграла 17 из последних 18 матчей, а ее текущая победная серия составляет уже 12 матчей.

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В начале этой недели она стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).

Кроме того, перед этим Шериф выиграла грунтовые турниры категории WTA 125 в Брешии (Италия) и Контрексевиле (Франция).

Бадоса

Паула пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом круге испанская теннисистка одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 7:5, 6:4.

Во втором раунде Бадоса выиграла у венгерки Панны Удварди — 6:4, 6:1.

Бадоса вышла в четвертьфинал на третьем турнире подряд.

Пере этим она дошла до финала в Яссах и выиграла турнир WTA 125 в шведском Бостаде.

Бадоса провела 38 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 22 побед и 16 поражений. Среди ее лучших результатов сезона на уровне основного тура — полуфинал в Остине и четвертьфинал на «пятисотнике» в Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 2.42, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в понедельник Паула не смогла завершить матч против египтянки в финале турнира в Яссах. Испанка снялась при счете 6:4, 4:0 в пользу соперницы.

Безусловно, Бадоса настроена взять реванш, но мы склоняемся к тому, что предстоящий матч будет не менее сложным. Шериф здорово проводит летний отрезок сезона.

1.96 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шериф — Бадоса принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.