Бублик второй год подряд выйдет в финал в Кицбюэле?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Кицбюэле, ставка за 2.04

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в полуфинале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 24 июля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Бублик

Саша пятый раз в сезоне вышел в полуфинал.

При этом он выиграл только один из четырех предыдущих матчей на этом уровне.

Бублик пропускал первый круг на текущем турнире, а во втором выиграл у Факундо Диаса Акосты.

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Вопреки ожиданиям, ему хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 7:5.

В четвертьфинале 11-я ракетка мира остановил Алекса Молчана — 6:3, 6:2.

Бублик взял реванш у словацкого теннисиста за поражение на апрельском турнире в Мюнхене.

Бублик — действующий чемпион турнира в Кицбюэле. Ранее в этом сезоне он провалил уже две защиты титула.

На прошлой неделе Бублик не смог повторить прошлогодний результат в Гштаде. На этот раз он проиграл в стартовом матче французу Кантену Алису.

Кроме того, в середине июня Саша не защитил титул на «пятисотнике» в Галле. Здесь он уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Этчеверри

Томас тоже попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над представителем Австрии Юрием Родионовым — 6:2, 7:6.

В четвертьфинале Этчеверри выиграл у перуанца Игнасио Бусе — 6:2, 7:5. Во втором сете он ушел со счета 2:5.

Этчеверри третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В текущем сезоне он провел 27 матчей на грунте. На этом отрезке у него 18 побед и девять поражений.

В начале года Томас выиграл престижный «пятисотник» в Рио-де-Жанейро. Кроме того, он дошел до 1/2 финала в Буэнос-Айресе и выиграл по два матча на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.47, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: в прошлом сезоне Саша обыграл аргентинца на грунте в Турине, а в начале текущего — на Australian Open. Но тут важно уточнить, что оба матча получились напряженными. Такой, скорее всего, будет и предстоящая встреча.

2.04 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Бублик — Этчеверри принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.