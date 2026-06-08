В предстоящем экспрессе рассмотрим три товарищеских матча. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.05.

Россия— Тринидад и Тобаго

Футбол. Товарищеский матч

Сборная России продолжает серию товарищеских матчей, постепенно пытаясь найти баланс между результатом и содержанием игры. После не самого удачного отрезка, где были и поражения, и невнятные по качеству встречи, команда Валерия Карпина в последнем спарринге смогла немного выправить впечатление. Уверенная победа над сборной Буркина-Фасо со счётом 3:0 стала важным сигналом о том, что при должной концентрации россияне способны доминировать даже против крепких по африканским меркам соперников.

Сборная России подходит к предстоящему матчу в статусе очевидного фаворита, и это во многом связано с уровнем соперника. Сборная Тринидада и Тобаго заметно уступает в классе большинству европейских и даже средних африканских команд. Карибская сборная не сумела пробиться на чемпионат мира-2026, завершив отбор на третьем месте в своей группе зоны КОНКАКАФ, а в последних матчах демонстрирует крайне нестабильные результаты.

С точки зрения состава, у России также есть определённое преимущество в индивидуальном мастерстве. Хозяева с первых минут постараются взять контроль над мячом и станут быстро вскрывать оборону соперника через фланги и полуфланги.

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При нормальной реализации моментов и отсутствии недооценки Россия должна уверенно контролировать ход игры и добиться победы. Возможно — с крупным счётом, если удастся быстро открыть оборону соперника.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.71.

Беларусь — Буркина-Фасо

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Беларуси под руководством Виктора Гончаренко заметно прибавила в результатах в последние месяцы. Команда, которая ещё недавно испытывала проблемы и не могла победить на протяжении серии матчей, с приходом нового тренерского штаба обрела более чёткую структуру игры и уверенность.

Три подряд победы в товарищеских встречах — важный показатель того, что Гончаренко удалось быстро стабилизировать коллектив. Особенно показательной стала встреча со сборной Сирии (4:1), где белорусы действовали активно в атаке, быстро переходили из обороны и создавали моменты за счёт движения и фланговых подключений. При этом команда не только забивала, но и выглядела достаточно цельно в организации игры, за исключением отдельных эпизодов во втором тайме, когда сопернику удалось заработать пенальти.

Сборная Буркина-Фасо, в свою очередь, представляет собой соперника совершенно другого уровня по сравнению с предыдущими оппонентами белорусов. Это физически мощная, атлетичная команда, способная навязывать борьбу и использовать индивидуальные качества своих лидеров.

Предстоящая игра выглядит как противостояние организованной, но ещё не до конца стабильной команды Гончаренко и более мощного, но не всегда дисциплинированного соперника из Африки.

Ставка: Беларусь не проиграет за 1.65.

Азербайджан — Сан-Марино

Футбол. Товарищеский матч

Сборные Азербайджана и Сан-Марино встретятся в товарищеском матче, который станет возможностью для обеих команд проверить свои силы перед будущими официальными турнирами. Несмотря на статус контрольной игры, хозяева подходят к ней с заметно более высокими ожиданиями.

Азербайджанская сборная занимает 124-е место в рейтинге ФИФА и не смогла добиться серьёзных успехов в отборе на чемпионат мира. В квалификации команда набрала лишь одно очко, сыграв вничью с Украиной, а также уступила Франции и Исландии. В текущем году азербайджанцы провели несколько товарищеских встреч: разгромили Сент-Люсию со счётом 6:1, затем одолели Сьерра-Леоне в серии пенальти после ничьей 1:1, однако в последнем матче неожиданно уступили Мальте — 0:2.

Сан-Марино по-прежнему остаётся одной из самых слабых сборных мира, занимая последнее место в рейтинге ФИФА. В квалификации мирового первенства команда проиграла все матчи своей группы, а в последних товарищеских встречах смогла добиться лишь ничьей с Андоррой. В начале июня Сан-Марино уступил Бангладешу со счётом 1:2, продлив серию без побед.

Главной проблемой гостей остаётся игра в атаке. В среднем команда забивает менее одного мяча за матч, а оборона регулярно испытывает серьёзные трудности под давлением соперников. Даже несмотря на использование осторожной схемы с пятью защитниками, Сан-Марино часто допускает большое количество опасных моментов у своих ворот.

Прогноз: Победа Азербайджана с форой (-2) гола за 1.79.

5.05 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.05.