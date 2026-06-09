Казахстан едет в Дебрецен за победой

Во вторник, 9 июня, сборные Венгрии и Казахстана сыграют в рамках товарищеского матча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

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15' Доминик Собослаи (Венгрия) навесил в штрафную со стандарта, но там уверенно сыграл на выходе Темирлан Анарбеков (Казахстан).

14' Рамазан Оразов (Казахстан) сфолил возле своей штрафной и это перспективный стандарт для хозяев.

13' Дастан Сатпаев (Казахстан) пробил с угла штрафной, однако мяч полетел выше ворот.

12' Темирлан Анарбеков (Казахстан) вышел из ворот и прервал сольный проход Алекса Тота (Венгрия), забрав мяч в руки.

10' Доминик Собослаи (Венгрия) промчался по левой бровке, не заметив защитника, но его прострел в штрафную прервал голкипер.

09' Г-ОООООООО-Л! Казахстан — 0:1! Сергей Малый! Максим Самородов шикарно подал угловой в центр штрафной, а Сергей Малый мощно пробил головой мимо вратаря.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 77 Владение мячом 23 1 Угловые удары 1

08' Динмухамед Караман (Казахстан) навесил в штрафную с левой бровки, мяч рикошетом улетел на угловой.

06' Ян Вороговский (Казахстан) перервал длинную диагональ и вынес мяч головой подальше от своей штрафной.

04' Первый угловой в матче в исполнении хозяев: Вилли Орбан (Венгрия) выпрыгнул выше всех, но пробить как следует у него не получилось.

03' Хозяева взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

02' Галымжан Кенжебек (Казахстан) рвался к мячу на левом фланге атаки, но его корпусом оттеснил Вилли Орбан (Венгрия) — будет удар от ворот.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Венгрия — Казахстан начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:57 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Надьэрдеи». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:40 Главным арбитром матча назначен сербский судья Павле Илич. Ассистенты судьи: Милан Шутулович и Никола Джорович. Четвертый (резервный) арбитр: Данило Николич. Видеопомощник рефери (VAR): Александар Живкович. Ассистент VAR: Милан Стефанович.

19:30 Стартовый состав Венгрии: Тот Балаж, Осват Оттила, Орбан Вилли, Маркграф Акош, Стайлс Каллум, Шефер Андраш, Виталис Милан, Реджич Дамир, Собослаи Доминик, Тот Алекс, Варга Барнабаш.

19:25 Стартовый состав Казахстана: Анарбеков Темирлан, Мрынский Александр, Малый Сергей, Алип Нуралы, Вороговский Ян, Караман Динмухамед, Куат Исламбек, Оразов Рамазан, Самородов Максим, Сатпаев Дастан, Кенжебек Галымжан.

19:15 Сегодняшняя встреча пройдет в венгерском городе Дебрецен на стадионе «Надьэрдеи». Арена вмещает чуть более 20 тысяч зрителей.

19:10 Главные звезды хозяев поля, включая футболистов «Ливерпуля» Доминика Собослаи и Милоша Керкеза, находятся в расположении сборной Венгрии и готовы сыграть.

19:05 Венгрия занимает 42-е место в рейтинге ФИФА и имеет крепкий сыгранный костяк. В последних матчах венгры демонстрируют нестабильные результаты, чередуя победы с досадными поражениями. В недавнем отборочном цикле ЧМ-2026 они обыграли Армению (1:0), но уступили Ирландии (2:3).

19:00 У Казахстана акцент сделан на проверку молодых футболистов: шанс дебютировать против европейской топ-сборной имеет 18-летний нападающий «Астаны» Максат Абраев.

18:55 Казахстан занимает 110-е место в рейтинге ФИФА и подходят к игре в хорошем игровом тонусе. Несколько дней назад они провели выездной товарищеский матч против Армении, который завершился боевой ничьей со счетом 1:1. До этого сборная обыгрывала Намибию (2:0) и Коморы (1:0)

18:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Венгрия — Казахстан. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.