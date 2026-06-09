9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венгрия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Венгрия
Турнирное положение: Венгры не вышли на мировое первенство. Команда в своей отборочной группе заняла итоговое 3 место.
При этом Венгрия лишь на 2 очка отстала от финишировавшей второй Ирландии. Правда, средняя результативность команды чуть не дотянула до 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Венгры переиграли ершистых финнов (2:1).
А вот поединок с Грецией завершился подписанием мировой (0:0). Плюс поединок со Словенией принес минимальный успех.
Вообще, Венгрия не проигрывает уже 3 матча кряду. При этом в них она пропустила в свои ворота всего лишь один раз.
Состояние команды: Вот чего-чего, а пресловутой стабильности венграм явно недостает. При довольно симпатичном по именам составе команда зачастую проваливается в матчах с крепкими оппонентами.
Между тем, Венгрия имеет явно небезгрешные тылы. В последнем отборе команда пропустила 10 мячей в 16 поединках, зато в контрольных матчах несколько исправилась в этом компоненте.
Казахстан
Турнирное положение: Казахи отбор на Мундиаль провели неудачно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, на 5 очков отстав от третьей позиции.
Причем Казахстан набрал всего 8 очков в 8 матчах. Да и пропустила команда 13 мячей при всего двух победах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. Казахи не уступили Армении (1:1).
Зато победа над Коморскими островами несколько прибавила позитива (1:0). Плюс Намибия была обыграна уверенно (2:0).
В 5 своих последних поединках Казахстан сумел выиграть 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Казахи в текущем календарном году еще не проигрывали. До последней ничьей они выиграли 2 раза, не пропустив в победных матчах.
В отборочном цикле казахи выглядели бледновато. А вот забивала команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последнее очное свидание с Венгрией восьмилетней давности завершилось яркой викторией (3:0). Вот и в нынешней диспозиции казахи не намерены лишь обороняться.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Венгрия в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа соперника — в 10.00.
Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за скромные 1.65, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.20.
Прогноз: Венгрия явно поднатореет в плане реализации, да и оппонентов уровня Казахстана априори должна обыгрывать без особого напряжения.
Ставка: Фора Венгрии -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды не проигрывают три матча кряду
- Венгры забивают в среднем 2 гола за матч
- Казахи в среднем пропускают фактически 2 мяча за матч
- И те, и другие до последнего матча не пропускали в 2 матчах подряд
- Венгры являются опытными бойцами, и явно превосходят соперника в классе