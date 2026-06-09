прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.08

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венгрия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Венгрия

Турнирное положение: Венгры не вышли на мировое первенство. Команда в своей отборочной группе заняла итоговое 3 место.

При этом Венгрия лишь на 2 очка отстала от финишировавшей второй Ирландии. Правда, средняя результативность команды чуть не дотянула до 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Венгры переиграли ершистых финнов (2:1).

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А вот поединок с Грецией завершился подписанием мировой (0:0). Плюс поединок со Словенией принес минимальный успех.

Вообще, Венгрия не проигрывает уже 3 матча кряду. При этом в них она пропустила в свои ворота всего лишь один раз.

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Состояние команды: Вот чего-чего, а пресловутой стабильности венграм явно недостает. При довольно симпатичном по именам составе команда зачастую проваливается в матчах с крепкими оппонентами.

Между тем, Венгрия имеет явно небезгрешные тылы. В последнем отборе команда пропустила 10 мячей в 16 поединках, зато в контрольных матчах несколько исправилась в этом компоненте.

Казахстан

Турнирное положение: Казахи отбор на Мундиаль провели неудачно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, на 5 очков отстав от третьей позиции.

Причем Казахстан набрал всего 8 очков в 8 матчах. Да и пропустила команда 13 мячей при всего двух победах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. Казахи не уступили Армении (1:1).

Зато победа над Коморскими островами несколько прибавила позитива (1:0). Плюс Намибия была обыграна уверенно (2:0).

В 5 своих последних поединках Казахстан сумел выиграть 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Казахи в текущем календарном году еще не проигрывали. До последней ничьей они выиграли 2 раза, не пропустив в победных матчах.

В отборочном цикле казахи выглядели бледновато. А вот забивала команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последнее очное свидание с Венгрией восьмилетней давности завершилось яркой викторией (3:0). Вот и в нынешней диспозиции казахи не намерены лишь обороняться.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Венгрия в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа соперника — в 10.00.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за скромные 1.65, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.20.

Прогноз: Венгрия явно поднатореет в плане реализации, да и оппонентов уровня Казахстана априори должна обыгрывать без особого напряжения.

2.08 Фора Венгрии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Венгрия — Казахстан позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора Венгрии -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Венгрия — Казахстан принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет