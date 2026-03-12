В этом экспрессе рассмотрим игры РПЛ, Примеры и французской Лиги 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 13 марта с коэффициентом для ставки за 5.43.
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»
Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига
В двух первых матчах чемпионата России после возобновления сезона «Динамо» (Махачкала) взяло три очка. Сначала был обыгран на своём поле «Рубин» (2:1) в снежную погоду, а затем последовало поражение в гостях от конкурента — «Крыльев Советов» (0:2).
Зимой дагестанский клуб возглавил Вадим Евсеев, последнее время тренировавший «Черноморец». Его тренерское кредо известно: оборонительный футбол и фраза, ставшая крылатой: «Мы разве ради голов играем? ». За время паузы состав «Динамо» (Махачкала) не претерпел изменений.
После двух матчей в РПЛ «Оренбург» забрал 6 очков, чем немного поправил своё турнирное положение. Сначала команда оказалась сильнее «Акрона» (2:0), а затем одержала сенсационную победу над «Зенитом» (2:1), проигрывая по ходу встречи.
Стоит отметить, что эти матчи проходили на специфическом поле в Оренбурге, к которому всегда сложно приспособиться приезжим, особенно в морозную погоду. Также было поражение от «Крыльев Советов» в Кубке России со счётом 0:2. В предстоящей игре вряд ли стоит ждать голевой феерии в матче прямых конкурентов в борьбе за выживание.
Наш прогноз: тотал меньше 2 за 1,98.
«Марсель» — «Осер»
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1
Постепенно «Марсель» привыкает жить без Роберто Де Дзерби, который часто был слишком импульсивен и давил на своих футболистов. Ему на смену пришёл бывший игрок команды Хабиб Бей, работавший в качестве тренера в последнее время с «Ренном».
Под его руководством «Марсель» выиграл две последних игры в чемпионате. Сначала команда смогла перевернуть исход встречи с «Лионом» (3:2), уступая два мяча, а затем выиграла в гостях у «Тулузы» (0:1).
Сейчас «Осер» продолжает вести яростную борьбу за сохранение прописки в Лиге 1 с «Нантом». Жирондинцы пока опережают «канареек» на два очка, но положение очень шаткое, тем более что соперник снова поменял главного тренера.
В 25‑м туре «Осер» сыграл на своём поле ничью со «Страсбургом» (0:0), но там немного повезло, что соперник оставил в запасе большинство ведущих футболистов. До этого была гостевая ничья с «Лорьяном» (2:2). В игре против «Марселя» не сможет сыграть ведущий нападающий Синайоко, что здорово ослабит атакующий потенциал.
Наш прогноз: победа хозяев с форой −1 за 1,77.
«Алавес» — «Вильярреал»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера
После 27 туров «Алавес» находится недалеко от зоны вылета испанской Примеры с 27 очками. Недавно в команде произошла смена главного тренера. Вместо аргентинца Эдоардо Куде «Алавес» возглавил известный испанский специалист Кике Санчес Флорес.
Но пока перестановка на тренерском мостике не помогла. По ходу игры с «Валенсией» баски дважды вели в счёте, но в итоге уступили со счётом 2:3. Ко всем бедам прибавились два удаления (Гевара и Пашеко) — оба игрока пропустят эту встречу.
Зато у «Вильярреала» всё отлично. Главный тренер Марселино имеет прочные позиции и снова уверенно ведёт команду к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас «Вильярреал» занимает 4‑ю строчку в таблице Примеры с 54 очками и на 11 очков обгоняет основного преследователя в лице «Бетиса».
В 27‑м туре был на своём поле обыгран «Эльче» со счётом 2:1. Уже в первом тайме «Вильярреал» создал уверенный задел в два мяча и спокойно довёл матч до победы. До этого было поражение от «Барселоны» (1:4) в гостях. Всего же команда одержала 3 победы в 4 последних играх и почти не имеет проблем с составом. Вернулись даже в строй ветераны Перес и Морено.
Наш прогноз: гости выиграют с форой 0 за 1,55.
Общий коэффициент — 5,43.