В этом экспрессе рассмотрим игры РПЛ, Примеры и французской Лиги 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 13 марта с коэффициентом для ставки за 5.43.

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

В двух первых матчах чемпионата России после возобновления сезона «Динамо» (Махачкала) взяло три очка. Сначала был обыгран на своём поле «Рубин» (2:1) в снежную погоду, а затем последовало поражение в гостях от конкурента — «Крыльев Советов» (0:2).

Зимой дагестанский клуб возглавил Вадим Евсеев, последнее время тренировавший «Черноморец». Его тренерское кредо известно: оборонительный футбол и фраза, ставшая крылатой: «Мы разве ради голов играем? ». За время паузы состав «Динамо» (Махачкала) не претерпел изменений.

После двух матчей в РПЛ «Оренбург» забрал 6 очков, чем немного поправил своё турнирное положение. Сначала команда оказалась сильнее «Акрона» (2:0), а затем одержала сенсационную победу над «Зенитом» (2:1), проигрывая по ходу встречи.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Стоит отметить, что эти матчи проходили на специфическом поле в Оренбурге, к которому всегда сложно приспособиться приезжим, особенно в морозную погоду. Также было поражение от «Крыльев Советов» в Кубке России со счётом 0:2. В предстоящей игре вряд ли стоит ждать голевой феерии в матче прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Наш прогноз: тотал меньше 2 за 1,98.

«Марсель» — «Осер»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Постепенно «Марсель» привыкает жить без Роберто Де Дзерби, который часто был слишком импульсивен и давил на своих футболистов. Ему на смену пришёл бывший игрок команды Хабиб Бей, работавший в качестве тренера в последнее время с «Ренном».

Под его руководством «Марсель» выиграл две последних игры в чемпионате. Сначала команда смогла перевернуть исход встречи с «Лионом» (3:2), уступая два мяча, а затем выиграла в гостях у «Тулузы» (0:1).

Сейчас «Осер» продолжает вести яростную борьбу за сохранение прописки в Лиге 1 с «Нантом». Жирондинцы пока опережают «канареек» на два очка, но положение очень шаткое, тем более что соперник снова поменял главного тренера.

Прогнозы и ставки на футбол

В 25‑м туре «Осер» сыграл на своём поле ничью со «Страсбургом» (0:0), но там немного повезло, что соперник оставил в запасе большинство ведущих футболистов. До этого была гостевая ничья с «Лорьяном» (2:2). В игре против «Марселя» не сможет сыграть ведущий нападающий Синайоко, что здорово ослабит атакующий потенциал.

Наш прогноз: победа хозяев с форой −1 за 1,77.

«Алавес» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

После 27 туров «Алавес» находится недалеко от зоны вылета испанской Примеры с 27 очками. Недавно в команде произошла смена главного тренера. Вместо аргентинца Эдоардо Куде «Алавес» возглавил известный испанский специалист Кике Санчес Флорес.

Но пока перестановка на тренерском мостике не помогла. По ходу игры с «Валенсией» баски дважды вели в счёте, но в итоге уступили со счётом 2:3. Ко всем бедам прибавились два удаления (Гевара и Пашеко) — оба игрока пропустят эту встречу.

Зато у «Вильярреала» всё отлично. Главный тренер Марселино имеет прочные позиции и снова уверенно ведёт команду к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас «Вильярреал» занимает 4‑ю строчку в таблице Примеры с 54 очками и на 11 очков обгоняет основного преследователя в лице «Бетиса».

В 27‑м туре был на своём поле обыгран «Эльче» со счётом 2:1. Уже в первом тайме «Вильярреал» создал уверенный задел в два мяча и спокойно довёл матч до победы. До этого было поражение от «Барселоны» (1:4) в гостях. Всего же команда одержала 3 победы в 4 последних играх и почти не имеет проблем с составом. Вернулись даже в строй ветераны Перес и Морено.

Наш прогноз: гости выиграют с форой 0 за 1,55.

5.43 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5,43.