прогноз на матч РПЛ, ставка за 3.65

13 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Оренбург». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Динамо Махачкала — Оренбург с коэффициентом для ставки за 3.65.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы бьются за выживание в РПЛ. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Махачкала на один пункт опережает зону прямого вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Махачкалинцы уступили «Крыльям Советов» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Ростов» (2:0). Да и поединок с «Рубином» завершился успехом (2:1).

В своих пяти последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Динамо» Махачкала забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Махачкалинцы в последних своих поединках выглядели вполне прилично. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Динамо» Махачкала традиционно сложно противостоит «Оренбургу». В трех очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Газовики» пытаются избежать вылета. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Оренбург» на один пункт оторвался от 15 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Газовики» героически переиграли «Зенит» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Крыльев Советов» (0:2). А вот чуть ранее она одолела «Акрон» (2:0).

При этом «Оренбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Газовики» нынче пребывают на эмоциональном подъеме. Команда Ильдара Ахметзянова постепенно выбирается из опасной зоны.

При этом «Оренбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, «газовики» потенциально обязаны прибавлять!

«Газовики» мотивированы зацепиться за драгоценные баллы. Да и дагестанцам команда не проигрывает уже почти полтора года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Махачкала в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.53.

Прогноз: Оренбуржцы намерены выбраться из опасной зоны, к тому же находятся на моральном подъеме после победы над «Зенитом».

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург» позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Победа «Оренбурга» за 3.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

