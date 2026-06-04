В этом экспрессе рассмотрим товарищеские игры с участием команды Валерия Карпина, молодежной сборной России и участника ЧМ-2026 Венгрии.

Россия U21 — Ирак U23

Футбол. Товарищеский матч

Молодёжная сборная России провела не лучший последний товарищеский матч против сверстников из Иордании и уступила в нём со счётом 1:2. Команда Ивана Шабарова смотрелась не хуже соперника, но допустила две ошибки в обороне.

До этого, также в марте, Россия U21 победила Узбекистан со счётом 2:1. Сейчас подросла неплохая плеяда молодых футболистов в стране, но самые лучшие находятся в расположении основной сборной Валерия Карпина.

Ирак U23 относится к числу средних сборных даже на азиатском континенте, и в его составе нет известных футболистов — почти все они играют в своём регионе. Последний раз иракцы собирались в январе.

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Тогда проходил молодёжный чемпионат Азии, и там Ирак U23 не смог выйти из группы, набрав всего два очка. Тем не менее команда довольно неприятная и организованная, поэтому не стоит тут ждать много голов, особенно с учётом того, что российские игроки мыслями в отпуске.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,61.

Россия — Буркина‑Фасо

Футбол. Товарищеский матч

После неудачи в игре с Египтом (0:1) команде Валерия Карпина надо реабилитироваться перед собственными болельщиками в матче с более слабым Буркина‑Фасо, тем более что встреча состоится на домашнем стадионе в Волгограде.

Против египтян сборная России вышла в фактически сильнейшем составе; здесь, скорее всего, будет небольшая ротация, но всё равно класс россиян намного выше. До Египта была ничья с Мали (0:0) и победа над Никарагуа (3:1) в марте. В атаку должен вернуться Тюкавин.

Буркина‑Фасо считается обычным середняком на африканском континенте: сборная не смогла отобраться на чемпионат мира, а на недавнем Кубке Африки вышла из группы, но разгромно проиграла в 1/8 финала.

В марте Буркина‑Фасо провела две товарищеские встречи. Сначала была разгромлена Гвинея‑Бисау (5:0), а потом случилась ничья с ней же со счётом 1:1. Самыми известными в этом созыве являются защитник Тапсоба из «Байера» и вингер Данго Оуттара из «Брентфорда».

Наш прогноз: победа России с форой –1 за 1,46.

Венгрия — Финляндия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Венгрии продолжает подготовку к чемпионату мира, который стартует через неделю, и проведёт два товарищеских матча перед стартом турнира. Сначала команда бессменного на протяжении нескольких лет тренера Марко Росси проверит Финляндию, а затем сразится с Казахстаном.

Последний раз Венгрия собиралась в марте и провела две товарищеские встречи. Сначала была обыграна Словения (1:0), а затем был ничейный исход во встрече с Грецией (0:0). Сейчас мадьяры переживают небольшой ренессанс в своей истории, и там начали снова появляться игроки европейского уровня, такие как Собослаи, Керкез, Орбан; очень талантлив недавний новобранец «Борнмута» Тот.

Финляндию точно нельзя отнести к сборным даже среднего европейского уровня. В отборе на чемпионат мира сборная стала третьей в своей группе, опередив совсем слабые Мальту и Литву. Игроков уровня Яри Литманена и Романа Ерёменко там давно нет.

Не вызываются в Финляндию уже и ветераны Теему Пукки и Александер Ринг; фактически из известных игроков там сейчас Йоэль Похьянпало, много забивающий в итальянской Серии B. В Финляндии идёт процесс смены поколений, и вряд ли команда устоит против Венгрии.

Наш прогноз: победа Венгрии за 1,52.

3.57 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,57.