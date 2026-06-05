прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.90

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Армения и Казахстан. Начало игры — в 19:00 мск.

Армения

Турнирное положение: Армянская сборная не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира и заняла последнее место в квартете F.

За шесть матчей команда заработала всего три очка, а ее средняя результативность составила менее одного гола за игру.

Последние матчи: В последнем матче Армения проиграла национальной команде Беларуси со счетом 1:2 в рамках товарищеского поединка.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее команда в матчах обора к чемпионату мира разгромно проиграла сборной Португалии со счетом 1:9, уступила Венгрии со счетом 0:1 и не смогла показать достойной игры против Ирландии (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Армянская сборная идет на серии из пяти поражений кряду на международной арене. Последняя победа была добыта 9 сентября 2025 года над Ирландией в отборе на ЧМ. Отметим, что эта победа первая в последних 11 встречах.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан занял четвертую строчку в группе J, набрав восемь очков в шести матчах. Сборная не смогла попасть в финальный этап чемпионата мира.

Последние матчи В последнем матче в рамках товарищеского поединка команда смогла обыграть с минимальным счетом Коморы (1:0).

Ранее Казахстан обыграл Намибию в товарищеской встрече со счетом 2:0 и проиграла Фарерским островам со счетом 0:1.

Состояние команды: У Казахстана в последних пяти матчах две победы, два поединка вничью и одно поражение. Отметим, что сборная в поединках отбора к ЧМ смогла забить девять мячей, пропустив 13 в свои.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Армении с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.50, а победа Казахстана — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.08 и 1.69.

Прогноз: Считаем, что команды смогут забить друг другу в этом матче. Это основная ставка.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Армения — Казахстан принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Армения — Казахстан позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья в матче за 3.40.