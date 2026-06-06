В субботу, 6 июня, сборная Армении в Ереване примет команду Казахстана в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

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01' Игра началась! Наблюдаем.

До матча

16:58 Команды выходят на поле. Сейчас прозвучат гимны и команды начнут встречу.

16:55 Погода не совсем радужная в Армении — идет дождь.

16:50 Рассудит сегодняшний поединок Кириакос Атанасиу из Кипра.

16:43 Известны стартовые составы команд:

Армения: Чанчаревич, Оганесян, Пилоян, Хулио, Арутюнян, Тикнизян, Серобян, Сперцян, Оганесян, Ранос, Миранян.

Казахстан: Заруцкий, Касым, Аширбек, Алип, Вороговский, Куат, Амир, Оразов, Сатпаев, Самородов, Кенжебек.

16:34 Последний очный поединок сборных Армении и Казахстана состоялся еще в 2024 году, когда армяне дома в товарищеской игре победили с результатом 2:1. Всего же в последних пяти матчах Армения выиграла 4 раза, а еще 1 раз была зафиксирована ничья.

16:29 В эту международную паузу армяне еще не играли, а свой последний матч провели 29 марта, уступив Беларуси со счетом 1:2. Казахстан же тоже свою последнюю игру провел еще 31 марта, в родных стенах одолев Коморские острова (1:0).

16:23 Казахстан: сборная Казахстана тоже рано лишилась шансов на попадание на Мундиаль, но в итоге смогла набрать 8 зачетных баллов. Команда финишировала 4-й в своей группе, опередив только Лихтенштейн.

16:15 Армения: сборная Армении имеет серию из пяти поражений подряд и не имела шансов пробиться на чемпионат мира. Команда набрала 3 очка и стала последней в своей группе.

16:07 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.