В четверг, 4 июня, Марта Костюк и Мирра Андреева сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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15:15 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию первого полуфинала женской сетки Ролан Гаррос 2026, в котором сразятся Марта Костюк и Мирра Андреева. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Марта Костюк

Костюк находится в идеальной форме и подходит к этому матчу с серией из 16 побед. Ранее ей покорился турнир WTA 250 во французском Руане, а затем тысячник в Мадриде, где в финале была обыграна Мирра Андреева (2:0). Примечательно, что Марта не проиграла на грунтовом покрытии в нынешнем сезоне ни одного матча.

На Ролан Гаррос Костюк отдала только два сета своим соперницам в пяти проведенных встречах. Значимой для украинки стала победа над Игой Швёнтек, которая считалась одной из фавориток турнира. В четвертьфинале Марта обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину в трех партиях (6:3, 2:6, 6:2).

Мирра Андреева

Андреева является одной из самых стабильных теннисисток женского тура на грунте. В 2024 году она доходила до полуфинала Ролан Гаррос и вот сейчас повторила это достижение. В нынешнем сезоне на грунте у Мирры 20 побед при всего 3 поражениях — это очень классная статистика для 19-летней теннисистки.

В Париже Андреева действует очень уверенно: за пять предыдущих матчей она проиграла всего одну партию, было это во встрече второго круга против Марины Бассольс Рибера. В четвертьфинале россиянка не оставила ни малейшего шанса румынской теннисистке Соране Кырсте, разгромив ее со счетом 2:0 (6:0, 6:3).

Личные встречи

Между собой Марта Костюк и Мирра Андреева провели два матча, оба состоялись в нынешнем году и их выиграла украинская теннисистка. В начале сезона Марта была сильнее в Брисбене (7:6, 6:3), а позже в Мадриде (6:3, 7:5).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.38