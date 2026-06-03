Мирра наконец-то обыграет Костюк и выйдет в финал Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.38

Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Костюк — Андреева с коэффициентом для ставки за 3.38.

Костюк

Марта впервые вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема».

В первом круге текущего турнира она одержала победу над представительницей Испании Оксаной Селехметьевой — 6:2, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была американка Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.

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В третьем круге Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала Марта остановила четырехкратную чемпионку Ролан Гаррос Игу Свентек — 7:5, 6:1.

В четвертьфинале Костюк одержала победу над 31-летней соотечественницей Элиной Свитолиной — 6:3, 2:6, 6:2.

Текущая победная серия 23-летней украинки составляет уже 17 матчей.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В середине апреля Костюк выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рауне (Франция). Но главным сюрпризом стала, конечно же, ее победа в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе она обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову, Анастасию Потапову и Мирру Андрееву (6:3, 7:5).

Андреева

Мирра второй раз в карьере вышла в полуфинал французского «Шлема».

В 2024-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв итальянке Жасмин Паолини.

В первом раунде текущего турнира Андреева одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, она отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.

В третьем раунде Андреева выиграла у чешки Мари Боузковой (6:4, 6:2), а в 1/8 финала — у швейцарки Джил Тайхман (6:3, 6:2).

В четвертьфинале Мирра разгромила румынскую теннисистку Сораны Кырстю — 6:0, 6:3.

Андреева выиграла 20 из 23 матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле она выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте. В мае Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде и дошла до четвертьфинала на турнире в Риме.

Андреева выиграла 34 из 43 матчей в этом году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.76, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Мирра дважды проиграла Марте в этом году — сначала на харде в Брисбене, а потом на грунте в Риме.

При этом в обоих случаях россиянка уступила со счетом 0-2 по сетам.

Несмотря на это, все равно считаем, что в предстоящем матче Андреева обыграет украинку. Мирра демонстрирует шикарный теннис, и именно на этом сейчас нужно делать акцент.

3.38 Победа Андреевой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.38 на матч Костюк — Андреева принесёт прибыль 2380₽, общая выплата — 3380₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой в двух сетах за 3.38.