Какой будет финальная репетиция Канады перед ЧМ-2026?

прогноз на финальный матч Канады перед ЧМ-2026, ставка за 2.05

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Канады и Ирландии. Начало игры — в 02:30 мск.

Канада

Турнирное положение: Канада, в отличие от нынешнего соперника, не боролась за попадание на мундиаль, поскольку будет одной из принимающих его сторон.

Команда в финальной части чемпионата мира 2026 года попала в одну группу вместе с Боснией и Герцеговиной, Катаром, а также Швейцарией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах обыграла Узбекистан с результатом 2:0.

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на своем поле разошелся мировой с Тунисом (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими, Канада выиграла лишь три раза при четырех ничьих и одном поражении.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, особенно если учесть то, что соперник уж точно не слаб, хотя фактор своего поля говорит в их пользу.

Джонатан Дэвид — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 37 голами.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла второе место и получила возможность сыграть в стыковых поединках, но затем пропустила в финал плей-офф Чехию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене одержала победу над Катаром с минимальным счетом 1:0.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах разгромила Гренаду с результатом 5:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Ирландия ни разу не проиграла в основное время при пяти победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу соперника.

Трой Пэрротт — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей Канада сыграла вничью

в трех из четырех последних выездных матчей Ирландии забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах Ирландия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.51. Ничья — в 4.11, успех Ирландии — в 6.02.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.71.

Прогноз: в трех из четырех последних выездных матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в единственном очном поединке этих сборных.

И хотя в двух последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Канада — Ирландия позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних выездных матчей Ирландии.

2.14 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Канада — Ирландия принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: обе команды забьют за 2.14