6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Парагвай и Никарагуа. Начало игры — в 01:15 мск.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвайцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 6 место в своей отборочной группе.
При этом Парагвай в 18 матчах отбора набрал 28 очков. Команда на 10 очков отстала от триумфаторов группы аргентинцев.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парагвайцы уступили Марокко (1:2).
До того команда минимально переиграла греков. Да и поединок с Мексикой завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах Парагвай добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: Парагвайцы относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последнего поражения победила дважды кряду.
Причем Парагвай имеет проблемы с реализацией. В последнем отборочном цикле команда в среднем забивала реже гола за матч.
Никарагуа
Турнирное положение: Никарагуанцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Никарагуа на 7 очков отстала от первой позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела вполне удачно. Никарагуанцы не уступили ЮАР (0:0).
До того команда уступила сборной России (1:3). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла Гаити (0:2).
При этом Никарагуа в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Никарагуанцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом Никарагуа имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.
Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и в трёх своих последних поединках она отличилась всего один раз.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Парагвай в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
Прогноз: Парагвай явно способен поднатореть в плане реализации, да и никарагуанцам голы даются натужно.
Ставка: Фора Парагвая -2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Никарагуа в трех своих последних матчах забила всего один мяч
- Парагвайцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Парагвай до последней коллизии победил дважды подряд
- Никарагуа не побеждала в 3 своих последних матчах
- Парагвайцы забивают в среднем реже одного мяча за матч