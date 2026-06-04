прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.15

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Парагвай и Никарагуа. Начало игры — в 01:15 мск.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 6 место в своей отборочной группе.

При этом Парагвай в 18 матчах отбора набрал 28 очков. Команда на 10 очков отстала от триумфаторов группы аргентинцев.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парагвайцы уступили Марокко (1:2).

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До того команда минимально переиграла греков. Да и поединок с Мексикой завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах Парагвай добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

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Состояние команды: Парагвайцы относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последнего поражения победила дважды кряду.

Причем Парагвай имеет проблемы с реализацией. В последнем отборочном цикле команда в среднем забивала реже гола за матч.

Никарагуа

Турнирное положение: Никарагуанцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Никарагуа на 7 очков отстала от первой позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела вполне удачно. Никарагуанцы не уступили ЮАР (0:0).

До того команда уступила сборной России (1:3). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла Гаити (0:2).

При этом Никарагуа в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Никарагуанцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом Никарагуа имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.

Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и в трёх своих последних поединках она отличилась всего один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Парагвай в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: Парагвай явно способен поднатореть в плане реализации, да и никарагуанцам голы даются натужно.

2.15 Фора Парагвая -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Парагвай — Никарагуа принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора Парагвая -2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Парагвай — Никарагуа принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет