6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Пуэрто-Рико и Саудовская Аравия. Начало игры — в 02:00 мск.
Пуэрто-Рико
Турнирное положение: Пуэрториканцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.
При этом Пуэрто-Рико на один пункт отстал от Сальвадора. Команда пропустила всего 2 мяча в 4 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пуэрториканцы одолели Американские Виргинские острова (2:0).
До того команда уверенно расправилась с Гуамом (4:0). А вот поединок с Аргентиной завершился сокрушительным поражением (0:6).
В пяти своих последних матчах Пуэрто-Рико добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: Пуэрториканцы относительно преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
Причем Пуэрто-Рико имеет весьма надёжные тылы. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудиты вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Саудовская Аравия лишь по дополнительным показателям опередила Ирак. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Саудиты проиграли Эквадору (1:2).
До того команда уступила сборной Сербии (1:2). А вот чуть ранее она была разгромлена египтянами (0:4).
При этом Саудовская Аравия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Саудиты нынче выглядят не лучшим образом. Команда уступила 4 раза кряду.
При этом Саудовская Аравия нынче испытывает сложности с реализацией. Команда отличилась всего 2 раза в 4 последних матчах.
Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и оборона частенько допускает простейшие ошибки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Пуэрто-Рико в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
Прогноз: Саудиты явно способны поднатореть в плане реализации, да и пуэрториканцы не лыком шиты.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Саудовская Аравия уступила в 4 своих последних матчах
- Саудиты имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Пуэрто-Рико победил дважды подряд
- Саудовская Аравия в 3 своих последних поединках пропускала 2 и более мячей
- Пуэрториканцы пропускают в среднем реже одного мяча за матч