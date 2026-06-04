прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.15

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Пуэрто-Рико и Саудовская Аравия. Начало игры — в 02:00 мск.

Пуэрто-Рико

Турнирное положение: Пуэрториканцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.

При этом Пуэрто-Рико на один пункт отстал от Сальвадора. Команда пропустила всего 2 мяча в 4 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пуэрториканцы одолели Американские Виргинские острова (2:0).

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До того команда уверенно расправилась с Гуамом (4:0). А вот поединок с Аргентиной завершился сокрушительным поражением (0:6).

В пяти своих последних матчах Пуэрто-Рико добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: Пуэрториканцы относительно преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

Причем Пуэрто-Рико имеет весьма надёжные тылы. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудиты вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Саудовская Аравия лишь по дополнительным показателям опередила Ирак. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Саудиты проиграли Эквадору (1:2).

До того команда уступила сборной Сербии (1:2). А вот чуть ранее она была разгромлена египтянами (0:4).

При этом Саудовская Аравия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Саудиты нынче выглядят не лучшим образом. Команда уступила 4 раза кряду.

При этом Саудовская Аравия нынче испытывает сложности с реализацией. Команда отличилась всего 2 раза в 4 последних матчах.

Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и оборона частенько допускает простейшие ошибки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Пуэрто-Рико в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Саудиты явно способны поднатореть в плане реализации, да и пуэрториканцы не лыком шиты.

2.15 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Пуэрто-Рико — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

4.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч Пуэрто-Рико — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.

Пять причин, почему ставка зайдет