Пеп Гвардиола сломал собственную систему, перетасовал состав и поехал на «Бернабеу» за большой победой. Получилось наоборот. Разбираемся, что пошло не так — и почему это похоже на закономерность.

Перед матчем расклад выглядел, в общем-то, в пользу «Сити». У «Реала» — три тренера за сезон, Арбелоа, фактически, на временной основе, два поражения подряд в Ла Лиге (и вымученная победа над скромной «Сельтой»), без Мбаппе, без Беллингема, без Родриго. У «Сити» — Гвардиола, Родри, Холанд, свежий разгром «Ньюкасла» в кубке. Даже букмекеры ставили на гостей.

Итог: 3:0 в пользу «Реала». Хет-трик Федерико Вальверде за 22 минуты первого тайма. xG «Сити» за весь матч — 0,59: уровень команды, которая толком не создала ни одного настоящего момента.

Как так вышло?

Что Гвардиола поменял

В последние недели «Сити» играли в 4-2-2-2 — «коробку» в центре поля, с двумя опорниками и двумя более атакующими полузащитниками. Ширину давали крайние защитники: Аит-Нури слева, Матеуш Нунеш справа. Нико О'Райли играл в центре, рядом с Бернарду Силвой и Родри. Впереди — Холанн и Семеньо. Система работала: «Сити» шли без поражений восемь матчей .

На «Бернабеу» Гвардиола переделал почти всё . Нунеш — на скамейке. Аит-Нури — тоже. О'Райли отправлен назад, на позицию левого защитника. В состав вернулись фланговые игроки — Савиньо и Доку. Семеньо и Холанн остались впереди. По сути, «Сити» перешли на что-то вроде 4-1-3-2, с крыльями, но без привычной структуры в центре.

Гвардиола потом объяснял логику: «Савиньо великолепно сыграл с "Ньюкаслом", Доку — всегда угроза, Хусанов на фланге — для контроля Винисиуса, О'Райли много раз играл левого защитника в этом сезоне...» По отдельности каждое решение можно обосновать, но вместе они развалили систему, которая работала.

Почему ничего не получилось

Ключевая проблема оказалась проста: без привычной «коробки» в центре Бернарду и Родри остались вдвоём. Обычно рядом с ними был О'Райли, который связывал оборону и середину поля. Теперь О'Райли стоял левым защитником — позиция, на которой он действительно играл, но в других матчах и в другом контексте. Против Винисиуса и Диаса на фланге это совсем другая задача.

Первый гол «Реала» — как из учебника. 20-я минута. Куртуа выбивает длинный мяч через полполя. Мяч летит через голову О'Райли — 20-летнего полузащитника, играющего защитника. Диас подхватывает, скидывает на Вальверде, тот обыгрывает Донарумму и закатывает в пустые. Контратака из трёх передач, начавшаяся от вратаря.

Вальверде потом сказал: «Мы специально тренировали их персональный прессинг от ворот. Мы быстрые впереди, и мы этим воспользовались». То есть Арбелоа, при всех претензиях к нему, подготовил план конкретно под эту слабость . А слабость появилась только потому, что Гвардиола решил перестроиться.

Федерико Вальверде сделал игру globallookpress.com

Второй гол — через семь минут. Винисиус обыгрывает на фланге, пас в центр, Вальверде снова оказывается свободнее, чем должен быть.

Третий — на 42-й: Диас забрасывает мяч через оборону, Вальверде принимает на грудь, перебрасывает Гехи и бьёт мимо Донаруммы. К перерыву — 0:3, и «Сити» выглядят так, будто не понимают, какой план они вообще реализуют, в каком турнире и каким составом играют.

При этом надо отдать должное: «Сити» начали матч прилично. Первые 15 минут — они владели мячом, Семеньо бил по воротам, Доку несколько раз вроде бы неплохо прорывался. Но после первого пропущенного — всё рухнуло. У команды, построенной для атаки, не было каркаса, чтобы удержать игру после удара. Привычная структура, которая позволяла «Сити» контролировать темп даже после пропущенного, исчезла вместе с перестановками.

«Самая большая ошибка в моей карьере»

NYT справедливо вспоминает слова Гвардиолы о его работе в «Баварии».

В 2014-м, в полуфинале ЛЧ против «Реала», он послушал игроков и перешёл на открытую атаку вместо привычного контроля мяча. «Баварию» разорвали. Позже Гвардиола назвал это «the biggest f***-up of my career».

Пеп Гвардиола и Альваро Арбелоа перед матчем globallookpress.com

На «Бернабеу» в среду он, кажется, совершил похожую ошибку — но по другой причине. В 2014-м он отступил от своих принципов под давлением раздевалки. В 2026-м — отступил от них сам, по собственной инициативе. Увидел «ослабленный» «Реал» и решил, что можно рискнуть.

Это не типично для Гвардиолы в выездных матчах ЛЧ. В сезоне, когда «Сити» выиграли Лигу чемпионов (2022/23), они играли от обороны на выезде: пять ничьих в выездных матчах плей-офф. Скучные 1:1 с «Лейпцигом» и «Реалом» в первых матчах — а потом разгромы дома: 7:0 и 4:0. Контроль, терпение и минимум риска вдали от дома.

Не лучший вечер Гвардиолы globallookpress.com

В 2026-м он сделал ровно наоборот. Приехал на «Бернабеу» с атакующим составом, с крыльями, с четырьмя игроками впереди — и получил 0:3 к перерыву.

Контекст: пятый год подряд

Это пятый год, когда «Реал» и «Сити» встречаются в плей-офф ЛЧ. Статистика серий:

«Реал» выиграл 2022 (полуфинал, 6:5 по сумме, после безумного камбэка на 89-й минуте),

«Сити» — 2023 (полуфинал, 5:1),

«Реал» — 2024 (четвертьфинал, пенальти после 4:4),

«Реал» — 2025 (плей-офф, 6:3, хет-трик Мбаппе).

С 2022 года у Гвардиолы один выигранный раунд из четырёх против Мадрида. Одна победа — и та привела к единственному Кубку чемпионов в истории «Сити». Три поражения — и все три по схожему сценарию: «горожане» контролируют игру, создают моменты, а «Реал» наносит ответные удары с жестокой эффективностью.

Эрлинг Холанн (слева) не оправдал надежд globallookpress.com

Вальверде после матча сказал: «Если мы работаем вместе — мы можем добиться великих вещей». Это звучит как банальность, но в контексте сезона «Реала» — с тремя тренерами, травмами лидеров и скандалами в раздевалке — это, скорее, удивление самого игрока тем, что всё сработало.

Арбелоа: временщик, который знает свою работу

Отдельная ирония: Альваро Арбелоа, над которым посмеивались всю весну, тактически переиграл Гвардиолу. Не в общем смысле «переиграл» — а в конкретном: он подготовил план под слабости изменённого состава «Сити», выставил молодых Тьяго Питарча и Ардана Гюлера в центр поля, дал Вальверде свободу для подключений в атаку — и это принесло три гола.

Он не пытался изобрести что-то новое. Он просто сделал то, что сделал бы любой хороший тренер с таким составом: закрылся, отдал мяч и бил на контратаках. «Реал» всю жизнь так играл в больших матчах. Арбелоа — человек этого клуба, он знает, как тут принято. Иногда знание места стоит больше, чем тактический гений.

Гвардиола, кажется, тоже это понимает. Когда его спросили после матча, удивил ли его Арбелоа, он ответил: «Нет. Они сделали то, что делают. Мы позволили им это сделать».

Что дальше

Ответный матч — 17 марта на «Этихаде». 0:3 — отставание, которое «Сити» при Гвардиоле отыгрывали ровно ноль раз в истории ЛЧ. Ни разу.

Но «Реал» пропускал три гола за матч в этом сезоне не раз. 2:5 от «Атлетико», 2:4 от «Бенфики». Если «Сити» вернутся к своей рабочей системе — с «коробкой» в центре, с О'Райли в полузащите, с Аит-Нури слева — шансы не нулевые. Ненулевые — но всё равно близкие к нулю.

А для Гвардиолы это может быть и более серьёзный вопрос. Его контракт с «Сити» — до конца сезона. Если это его последний евросезон, то последний матч на «Бернабеу» закончился 0:3 после того, как он сам разобрал работающую систему. Не самый элегантный финал.

Впрочем, Гвардиола — человек, который после поражения 0:7 от «Ньюкасла» в 1925 году... нет, подождите, это был Чэпмен. Но принцип тот же: иногда разгром — это начало чего-то нового. Иногда — просто разгром. На следующей неделе узнаем, какой из двух вариантов сыграет на этот раз. Подробный репортаж — в онлайне LiveSport.Ru, не пропустите.