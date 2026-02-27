Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил лигочемпионскую неделю с тележурналистом Okko Спорт Александром Елагиным. Начали с только что завершившейся жеребьевки 1/8 финала ЛЧ-25/26.

— Ваши четвертьфиналисты?

— «Сити», особенно если у «Реала» не будет готов Мбаппе. «Буде», полагаю, пройдет «Спортинг». Поставлю все же на «Челси» с «ПСЖ». При всей любви к «Ньюкаслу», конечно, «Барселона». «Ливерпуль» не без проблем, но пройдет «Галатасарай». «Атлетико» не лучшее, однако обыграет «Тоттенхэм», где все еще хуже. «Аталанта» — «Бавария» и «Байер» — «Арсенал» — тут все очевидно в пользу записных фаворитов.

— Самая трудная для прогноза пара и напротив?

— «Реал» — «Сити» — далеко не очевидная, конечно. Нынешний Мадрид — вообще непредсказуемая команда. Одни считают, что в кризисе, другие, что на подъеме. И то, и другое, как ни парадоксально, верно. Может обыграть любого и проиграть любому. А потенциал, конечно, сумасшедший. «Ман Сити», уверен, порежет всех на следующий год, если Гвардиола останется. Но уже сейчас эти потрясающие новые лица определяют состояние каждой линии. Им только нужно сыграться.

Самые очевидные для меня, как я сказал, с участием «Баварии» и «Арсенала». Почему не «Барселона»? Если помните, первый матч Общего этапа, она играла именно в Ньюкасле. Комментировал ту встречу, и тогда каталонцы еле унесли из Англии ноги, хотя и выиграли (1:2). Гордон и Барнс в первом тайме должны были забивать сто процентов. Сейчас, если «Ньюкасл» упрется и создаст задел в первом матче, то во втором может отбиться.

— Перемотаем пленку не так далеко, а на несколько дней назад. Сенсаций по итогам «стыков» две?

— Да. Неожиданность — «Галатасарай», где все зависит от настроения Осимхена. Поэтому, если «Ливерпуль» его зажмет и освободит от оборонительных действий Собослая, у турков шансов не будет. А если нет, то история с «Ювентусом» каким-то чудом может и повториться. Команда у Слота возрастная, многие идут на сход, защитники медленные. Салаху и ван Дейку надо уходить. Главная сенсация, конечно, «Буде». Полагал, что и после 1:3 в Норвегии «Интер» все равно пройдет. Что ни говорите, безусловный лидер серии «А», но...

Я не болею за норвежцев, но они в очередной раз подтвердили тезис: порядок бьет класс. То, чего традиционно не хватает всем российским клубам. Там команда в большинстве своем укомплектована доморощенными заполярными ребятами с таким советским в лучшем смысле характером. Грандиозно! И на это я обращаю внимание в своих программах — вместо того, чтобы «Зениту» в сотый раз закупать латиноамериканцев, нужно заниматься своей молодежью.

— Норвежцы при этом так сдержанно реагировали на выход, будто для них обычное дело. Привыкли уже, или чисто скандинавское хладнокровие?

— Абсолютно уверены в своих силах. Они в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги Европы, где проиграли «Тоттенхэму», который избрал другую тактику и единственный за весь турнир сумел выиграть в Буде. Постекоглу наступил тогда на горло собственной песне и отдал мяч. Тем не менее, этот норвежский учитель Кнутсен оказался очень толковым тренером. И сейчас уже он диктовал в Лиге чемпионов свои условия.

«Интер» — «Буде-Глимт» globallookpress.com

— Уверенность от спокойствия Никиты Хайкина в первую очередь исходит?

— Там все хороши, но вратарь, конечно, — полкоманды. 56 сейвов в 10 матчах ЛЧ дорогого стоят. О Хайкине в Европе сейчас не говорит только ленивый. Надеюсь, сумеет преодолеть все бюрократические препоны и сыграет за Норвегию на чемпионате мира.

— Потери Лаутаро и Чоханоглу для «Интера» оказались невосполнимы?

— Конечно, команда старая. Последним ее всплеском на европейской арене был прошлогодний финал Лиги чемпионов, чего теперь долго не будет. И то получили 0:5 от «ПСЖ», а главное, выглядели, как тряпки. Да и с «Барселоной» в полуфинале откровенно повезло. Совершенно очевидно, «Интер», как и «Ливерпуль», ждет большая реорганизация.

— «Ювентус» едва не исправил все (3:2 в д. в.) после 2:5 от «Галатасарая» в первом матче. Уже не было сил бороться в меньшинстве?

— Да я бы вообще говорил о системном кризисе в итальянском футболе. Сейчас еще и сборная на чемпионат мира может не выйти, хотя сетка в «стыковых» вроде бы легкая. Но представляете, что будет, если «Скуадра Адзурра» пролетит мимо третий раз подряд!

— «Аталанта», выходит, луч света?

— Ну, отыгрались после 0:2 в Дортмунде. Я периодически комментирую Бундеслигу, там есть только одна команда, которую не надо называть. А у «Боруссии» в Бергамо сзади был проходной двор.

— Лидером «Аталанты» уже 8-й сезон является Марио Пашалич. «Спартак» в свое время не приложил должных усилий, чтобы сохранить его?

— Тогда же была ситуация, что «Челси», которому принадлежал Пашалич, всех раздавал в аренду. И делали, что хотели. Ну, а «Спартак» тем и славится, что упускает классных тренеров и игроков. Модрича забраковали в свое время, о чем тут говорить! Семин угадал с Кварацхелией, настоял на нем, а потом менеджерам новой волны он оказался не нужен. Такие у нас специалисты!

— В среду параллельно увидели два похожих поединка: «Реал» — «Бенфика» (2:1) и «ПСЖ» — «Монако» (2:2). Кто из фаворитов хуже настроился после первых встреч?

— Да не было там по большому счету у гостей шансов. Я имею в виду не с точки зрения созданных моментов, а по сути игры. И «Реал», и «ПСЖ» играли с огромным запасом.

— Килиан Мбаппе для Мадрида большая сегодня потеря, чем Усман Дембеле для Парижа?

— Тут даже вопросов нет. Без Дембеле «ПСЖ» спокойно может играть, а без Мбаппе «Реал» сегодня другая команда.

— Ваше отношение не к самому поступку, а именно к довольно необычной дисквалификации Престианни?

— Двоякое. По поводу расистских разговоров, что-то он ляпнул, безусловно. Но раздули до маразма. Заметьте, каждый раз с Винисиусом какие-то грязные истории. Но что такие ситуации в корне должны пресекаться, спору нет, поэтому дисквалификация правильная. Тем более за Престианни были уже грешки.

— «Монако» едва не сравнял на последних минутах по сумме двух встреч. Почему на штрафной не пошел вратарь монегасков?

— Ну, не всем же быть, как Трубин. Но там погнал Моуринью. А здесь не видел смысла тренер по каким-то причинам. Все очень индивидуально, многое от куража зависит.

— Матвей Сафонов, тем временем, опять худший по оценкам. Просто смотрят на xG?

— Все эти цифры — полная ерунда! Они могут помогать только тренерам. Луис Энрике же не идиот, что ставит Сафонова.

Матвей Сафонов в матче с «Ньюкаслом» globallookpress.com

— Поражения «Брюгге», да еще такого (4:1) на «Метрополитано», ничего до перерыва не предвещало. Что случилось потом?

— Вообще «Брюгге» очень приличная команда, хотя и потеряла летом ряд ведущих игроков. Здесь до какого-то времени было мнимое равенство, потом все встало на свои места. Серлот — просто монстр, сродни Холанну.

— Тандем норвежских форвардов способен стать самым грозным на чемпионате мира?

— Абсолютно. Тем более эта сборная одна из немногих, которая играет со сдвоенным центром. Еще в «Кристал Пэласе» есть Странд-Ларсен, тоже здоровый, мощный. Им бы Хайкина в ворота.