Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов: кто с кем играет

Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026 в Ньоне, где 16 команд узнали своих соперников в 1/8 финала турнира, а также дальнейший путь до финала

«Реал» — «Манчестер Сити»

«Буде-Глимт» — «Спортинг»

«ПСЖ» — «Челси»

«Ньюкасл» — «Барселона»

«Галатасарай» — «Ливерпуль»

«Атлетико» — «Тоттенхэм»

«Аталанта» — «Бавария»

«Байер» — «Арсенал»

Ход жеребьевки

14:20 По завершении жеребьевки также определилась полная сетка плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026.

14:19 Завершилась быстро процедура — все узнали своих соперников.

14:17 Ну и дела — «Бавария» сыграет против «Аталанты», а «Арсенал» встретится против «Байера».

14:16 «Ливерпуль» вновь встретится с «Галатасараем», с которым играл на общем этапе. А «Атлетико» сыграет против «Тоттенхэма».

14:15 «Челси» сыграет против «ПСЖ», а «Барселоне» будет противостоять другой английский клуб в лице «Ньюкасла».

14:14 Не без труда, но Ракитич вытащил для мадридского «Реала» вновь «Манчестер Сити», а «Спортинг» сыграет против «Буде-Глимта» соответственно.

14:07 Победитель Лиги чемпионов-2014/2015 Иван Ракитич будет помогать Маркетти в процедуре жеребьевки.

14:05 Джорджо Маркетти вышел и напоминает о правилах жеребьевки турнира.

14:00 Процедура жеребьевки начинается с приветствия ведущего Педро Пинто.

До жеребьевки

13:55 Помимо шести английских клубов, Испанию представят три клуба, Германию — два. Остальные пять стран имеют только по одному представителю.

13:45 В жеребьевке участвует 16 команд из восьми стран, среди которых стоит отметить рекордное для турнира шесть английских клубов и норвежский «Буде-Глимт», который стал первым клубом из своей страны со времен «Русенборга», который смог попасть в топ-16. Правда, в сезоне-1999/2000 клуб из Трондхейма играл в тогда существующем втором групповом этапе.

13:35 Как обычно, жеребьевка плей-офф турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА, которая находится в швейцарском Ньоне.

13:30 Всех приветствуем на нашей трансляции жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, где сегодня 16 команд узнают своих соперников по 1/8 финала турнира, а также свой дальнейший путь до финала главного еврокубкового турнира.

Какой регламент?

Матчи 1/8 финала определятся путем жеребьевки в соответствии со следующими принципами:

1) Клубы объединяются по двое на основе их положения по итогам общего этапа, формируя четыре сеяные пары (клубы на 1-й и 2-й, 3-й и 4-й, 5-й и 6-й, 7-й и 8-й позициях в турнирной таблице), также на своих местах уже находятся восемь победителей стыковых встреч.

2) Команды из одной страны могут встретиться на этой стадии.

После того, как будут определены пары 1/8 финала, будет определена сетка турнира вплоть до финала.

Турнирная сетка до жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов ru.uefa.com

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке стыковых встреч Лиги чемпионов-2025/2026:

Сеяные команды: «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия)

Несеяные команды: «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Галатасарай» (Турция), «Ньюкасл» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания)

Кто вышел в плей-офф?

По итогам 8-ми туров общего этапа первые 8 команд вышли в 1/8 финала автоматически. Остальные восемь клубов прошли раунд плей-офф турнира.

Когда матчи?

Матчи 1/8 финала — 10-11 марта и 17-18 марта 2025 года. Финал состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.