Один из самых ожидаемых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал Мадрид» примет «Манчестер Сити». Команды встречаются в плей-офф уже пятый сезон подряд, другого настолько оживлённого европейского противостояния просто нет. На этот раз борьба за место в четвертьфинале начнётся в Мадриде. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

11' Чуамени сбил Доку в центре поля, пока что без карточек.

09' Рюдигер зацепился за мяч после навеса Трента с угла поля, но пробить акцентированно не получилось.

08' Винисиус забросил на Браима, тот с лёта пробил — Доннарумма справился!

08' Доку снова опасно прострелил вдоль ворот, мяч пролетел мимо всех игроков в штрафной.

07' Доку прострелил на дальнюю с левой ноги, там никого из партнёров не оказалось.

06' Мяч отскочил к Семеньо у линии штрафной, Антуан пробил прямо в Куртуа.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 64 Владение мячом 36 0 Фолы 1

05' У Трента не получился навес в штрафную, не поднял мяч англичанин.

03' Доку перехватил мяч в центре поля, протащил его до штрафной «Реала», но наткнулся на отбор Хёйсена.

03' «Реал» быстро разыграл штрафной и продолжает владеть мячом.

02' Чуамени заработал фол на половине поля «Сити», Силва фолил.

01' «Сити» разыграл с центра, поехали!

До матча

22:57 Команды вышли на поле «Бернабеу», звучит гимн Лиги Чемпионов, всё готово к большому матчу!

22:50 В Мадриде сегодня около 12 градусов, но крыша на «Бернабеу», как обычно, закрыта, поэтому погода на футбол не повлияет.

Браим Диас uefa.com

22:40 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Менди, Хёйсен, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Питарч, Диас.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Доку, Савиньо, Семеньо, Холанн.

Эрлинг Холанн на разминке uefa.com

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани; ассистенты — Даниэле Биндони, Альберто Тегони; четвёртый арбитр — Маттео Маркетти; ВАР — Марко Ди Белло; ассистент ВАР — Даниэле Кифии.

«Реал Мадрид»

«Реал» не сумел напрямую выйти в 1/8 финала, заняв девятое место на основном этапе. Однако в плей-офф команда Альваро Арбелоа уверенно разобралась с «Бенфикой» (3:1 по сумме двух матчей) и в 23-й раз подряд вышла в стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании результаты более нестабильные: после поражений от «Осасуны» и «Хетафе» мадридцы всё же сумели обыграть «Сельту» (2:1), а победный мяч на 95-й минуте забил Федерико Вальверде.

У хозяев довольно серьёзные кадровые потери. Точно не сыграет Килиан Мбаппе, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. Также пропустят игру Джуд Беллингем, Родриго (кресты), Эдер Милитао, Дани Себальос и Альваро Каррерас. Есть и хорошие новости: Антонио Рюдигер и Эдуардо Камавинга вернулись к тренировкам и готовы усилить оборону и центр поля.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» выиграл четыре из пяти домашних матчей, забив 12 мячей. Однако единственное поражение на своём поле мадридцы как раз потерпели от «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити»

«Сити» завершил основной этап с 16 очками и избежал дополнительного раунда. Среди побед был и матч в Мадриде (2:1), где отличились Нико О’Райли и Эрлинг Холанн. В целом «горожане» находятся в хорошей форме: семь побед и две ничьи в последних девяти матчах во всех турнирах. На выходных резервный состав уверенно обыграл «Ньюкасл» (3:1) в Кубке Англии.

Эрлинг Холанн пропустил кубковую игру ради отдыха, а теперь должен выйти в старте. Норвежец имеет впечатляющую статистику — 56 голов в 56 матчах Лиги чемпионов. Против испанских команд он особенно опасен: 10 голов в последних 10 матчах.

У гостей список травмированных гораздо короче. Не сыграют Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Рико Льюис. При этом у Пепа Гвардиолы остаётся богатый выбор в атаке: помимо Холанна, на места в составе претендуют Фил Фоден, Жереми Доку, Савиньо, Райан Шерки и Омар Мармуш.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.