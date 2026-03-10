В Мадриде будет результативно!

11 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив в чемпионате Испании пока что идет на второй строчке в турнирной таблице, уступая на четыре балла «Барселоне».

На общем этапе Лиги чемпионов «сливочные» смогли набрать только 15 очков и финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.

Также команда из Мадрида уже успела пройти «Бенфику» на стадии плей-офф.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Испании «королевский клуб» выиграл у «Сельты» (2:1), но проиграл «Хетафе» (0:1) и «Осасуне» (1:2).

Также мадридцы смогли пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов, дважды ее победив (1:0, 2:1).

Не сыграют: травмированы Эдер Милитао, Родриго, Дани Себальос, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа испытывают серьезные проблемы с составом и игрой. Можно говорить о том, что сейчас у «Реала» небольшой кризис, но это «Реал», а от него в Лиге чемпионов можно ожидать всего, чего угодно.

Думается, что «Реал» точно будет до последнего бороться с «Барселоной» за чемпионский титул и просто так не сдастся в игре с «Сити».

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» в английском чемпионате тоже идут вторыми и по потерянным очкам на четыре балла отстают от «Арсенала».

В Лиге чемпионов команда из Манчестера стала восьмой в общем этапе, сумев набрать 16 зачетных баллов.

За восемь матчей «голубые» смогли 15 раз поразить ворота соперника и 9 раз пропустили в свои.

Последние матчи: манчестерцы на выходных смогли пройти «Ньюкасл» (3:1) и пробились в четвертьфинал Кубка Англии.

До этого же в АПЛ манчестерский коллектив сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и выиграл у «Лидса» (1:0) и «Ньюкасла» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Сверре Нюпан.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы все еще претендуют на победу во всех турнирах, в которых принимают участие, а именно в Кубке Англии, Кубке лиги, чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Думается, что «Манчестер Сити» точно зацепит какой-то титул, а может даже и два, но вот выиграть во всех будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Реал» не играет вничью на протяжении 22 матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.85, а победа «Реала» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: команды любят играть результативно, поэтому должны забить много.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: в Мадриде шансы команд являются примерно равными, поэтому все вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.85.