прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.14

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Азербайджан и Мальта. Начало игры — в 21:00 мск.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджанская сборная не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира и заняла лишь четвертое место в турнирной таблице.

За шесть матчей команда заработала всего одно очко, а ее средняя результативность составила менее одного гола за игру.

Последние матчи: В последнем матче сборная сыграла вничью в рамках товарищеского поединка против сборной Сьерра-Леоне со счетом 1:1.

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Ранее азербайджанцы разгромили скромную Сент-Люсию со счетом 6:1 в товарищеском матче, проиграли Франции со счетом 1:3 и потерпели поражение от Исландии с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Азербайджанская сборная переживает непростые времена. Она испытывает значительные трудности в обеспечении стабильности.

Более того, до последнего триумфа команда потерпела четыре поражения подряд. Состав команды также не может похвастаться разнообразием и глубиной.

Мальта

Турнирное положение: Мальтийская сборная заняла пятое место в группе G отборочного турнира к чемпионату мира, заработав пять очков в восьми матчах. Это означает, что команда не примет участие в мировом первенстве.

Последние матчи В последнем матче в рамках товарищеского поединка команда проиграла сборной Словакии со счетом 1:2.

Мальта потерпела поражение в двух матчах плей-офф Лиги наций против сборной Люксембурга. Сначала команда уступила со счетом 0:2, а затем была разгромлена со счетом 0:3.

Ранее в отборочных матчах к чемпионату мира Мальта проиграла Польше с минимальным перевесом — 2:3. Также она одержала победу над Финляндией с минимальным счетом 1:0, но потерпела крупное поражение от сборной Боснии и Герцеговины со счетом 1:4.

Состояние команды: У Мальты всего одна победа в последних семи матчах, которые команда завершила с общим счетом 5:18. Поединок против Азербайджана станет для команды последним матчем из запланированных на 2026 года на данный момент.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение Азербайджану с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.95, а победа Мальты — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.14 и 1.65.

Прогноз: Считаем, что команды смогут пробить тотал 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.

2.14 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Азербайджан — Мальта принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.14.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Азербайджан — Мальта принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья в матче за 3.40.